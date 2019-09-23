Enfermeiro salva criança em piscina de clube em Ecoporanga

Enfermeiro salva criança de afogamento em Ecoporanga, no Noroeste do ES Crédito: Acervo Pessoal

Ecoporanga, no Noroeste do Espírito Santo. Enfermeiro, Ulysses Maria Pereira da Silva estava aproveitando a folga com a família, quando salvou uma menina de 12 anos de morrer afogada na piscina do local. A pessoa certa, na hora certa, no lugar certo: assim pode ser resumida a história de um ato heroico que aconteceu na manhã deste domingo (22), em um clube de, nodo. Enfermeiro, Ulysses Maria Pereira da Silva estava aproveitando a folga com a família, quando salvou uma menina de 12 anos de morrer afogada na piscina do local.

Sem saber nadar, a pré-adolescente Graziela Vitória Santos e Silva desceu no tobogã e não conseguiu chegar até a borda da piscina. Como o brinquedo fica na parte mais funda, onde não dava pé, ela começou a se afogar e teria ficado mais de quatro minutos debaixo da água, antes de ser salva, já desacordada, por Ulysses.

“Eu estava com o meu filho, a caminho do tobogã, quando uma criança de uns seis anos de idade disse que uma menina estava se afogando. Nessa hora, eu fui para a água e junto com outras crianças tirei ela de lá. Ela já estava inconsciente, com a aparência roxeada. O coração dela não estava batendo”, relembrou o enfermeiro.

Enfermeiro, Ulysses tem sete anos de experiência hospital e também é professor de curso técnico Crédito: Acervo Pessoal

Também professor da disciplina de emergência em uma escola técnica de Nova Venécia, outra cidade do Noroeste do Estado, Ulysses realizou os procedimentos de primeiros socorros na Graziela, ainda na beira da piscina. “Fiz massagem cardiopulmonar e respiração boca a boca. Cerca de três minutos depois, ela reagiu”, contou ele.

Com ela retomando a consciência, o Ulysses e alguns parentes da Graziela foram de carro em direção à Fundação Médico Assistencial do Trabalhador Rural de Ecoporanga (Fumatre), enquanto a ambulância que tinha sido acionada ia para a Associação Atlética Banco do Brasil (AABB). No meio do caminho, os dois veículos se encontraram.

“Nós, então, transferimos ela para a ambulância e seguimos”, disse Ulysses. “Nesse tipo de caso, o nosso primeiro mandamento é manter a calma e focar na vítima. Só depois fiz uma análise da situação: eu deixei meu filho, de apenas 1 ano e 11 meses, em um primeiro momento, com uma criança e fui de calção de banho para o hospital”, confessou.

ENFERMEIRO NÃO IA AO CLUBE HÁ MAIS DE UM ANO

Ulysses ao lado do filho e da esposa, que também estavam no clube Crédito: Acervo Pessoal

De folga no domingo, Ulysses queria descansar em casa, mas a esposa dele, Gabriela Marjoly Machado, insistiu para que fossem aproveitar o dia no clube com o filhinho, por causa do calor que fazia em Ecoporanga. “Fazia quase um ano que não íamos, porque estávamos morando em Nova Venécia”, contou a dona de casa.

Um pouco contrariado, o enfermeiro cedeu e, nesta segunda-feira (23), acredita que o episódio tenha sido uma ação divina. “Acho que foi Deus que usou ela para tocar no meu coração e acontecer o que aconteceu. Ele me colocou lá no momento certo. Se eu não estivesse ali, pode ser que o pior tivesse acontecido”, avaliou.

PRIMEIRO, O SUSTO

Enquanto Ulysses, Graziela e os familiares dela iam para o hospital, Gabriela ficou no clube com o filho pequeno e revelou como o clima no local mudou após o susto. “Não tinha muitas pessoas por lá, mas todas que estavam saíram da piscina. As pessoas ficaram emocionadas, choravam. Foi uma cena muito forte”.

Cozinheira no clube aos domingos e feriados, a mãe de Graziela lembra pouco do momento, tamanho o trauma. “Não sei nem te explicar como foi. No momento eu fiquei cega. Foi um choque muito grande, não tem palavras que descrevam. Eu simplesmente entrei em pânico e não sabia o que fazer. Foi muito doloroso”, lembrou Ilma Lima.

DEPOIS, A GRATIDÃO

Na manhã desta segunda-feira (23), Graziela teve alta do hospital. “Ela está perfeita, sem nenhuma sequela. Já está brincando, pulando e falando muito, como sempre”, contou feliz a mãe da pré-adolescente. “Não tenho o que falar para ele (Ulysses). Só Deus para recompensá-lo. Não o conhecia e agora ele é um anjo na minha vida”, continuou Ilma.

Do outro lado da história, Ulysses também é só felicidade. “É inexplicável o que senti quando fiz os procedimentos e ela voltou a respirar. Não tem valor que pague. A gente, como profissional da saúde, fica emocionado. É uma felicidade insana, espetacular. Um sentimento de agonia e tristeza, que se transformou em alegria”, concluiu entre sorrisos.

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