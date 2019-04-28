Empresário morre durante audiência na Câmara de Colatina

Genilson Rainha, de 61 anos, era líder do Partido Republicano Brasileiro (PRB) de São Gabriel da Palha Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Colatina, no Noroeste do Estado. Popularmente conhecido como Gegê, ele chegou a ser socorrido, mas não respondeu às tentativas de reanimação e morreu. Prestes a discursar, Genilson Rainha, de 61 anos, passou mal e teve uma parada cardíaca na noite desta sexta-feira (26), durante evento realizado na Câmara Municipal de, nodo Estado. Popularmente conhecido como Gegê, ele chegou a ser socorrido, mas não respondeu às tentativas de reanimação e morreu.

Corpo de Bombeiros foi acionado e levou Genilson, em parada cardíaca, ao Hospital e Maternidade São José, onde uma equipe médica já estava à espera para prestar o socorro. Como a audiência pública contava com inúmeros profissionais da área da saúde, as primeiras massagens cardiopulmonares aconteceram ainda no local. Às 21h15, ofoi acionado e levou Genilson, em parada cardíaca, ao Hospital e Maternidade São José, onde uma equipe médica já estava à espera para prestar o socorro.

Previsto para acontecer entre as 18h e 22h, o evento tinha como objetivo debater o tema “A saúde pública da região central do Estado” e foi organizado pelo deputado estadual Renzo Vasconcelos (PP). Empresário e membro do Partido Republicano Brasileiro (PRB) de São Gabriel da Palha, Genilson estava na audiência para falar da atual situação do município na área.

No final da tarde deste sábado (27), o parlamentar se manifestou por meio das redes sociais sobre a fatalidade e lamentou a morte de Genilson, de quem disse ser amigo. “Infelizmente não temos o que comemorar (…) apesar dos esforços, ele faleceu e deixou em todos nós uma imensa dor e um compromisso”, escreveu Renzo.

NOTA NA ÍNTEGRA

“Ontem, realizei audiência pública sobre a saúde na região central do Estado. Os debates foram muito importantes para prefeitos, secretários, vereadores, administradores de hospitais e representantes da população exporem as dificuldades, desafios e necessidades que mais os afetam e oferecerem ideias para melhorias que meu gabinete buscará traduzir em propostas para ajudar na busca por soluções.

Infelizmente, não temos o que comemorar nesse dia de luto. Durante o evento, Genilson Rainha, o Gegê, iria falar sobre São Gabriel da Palha, quando teve um mal súbito. Foi atendido pelos médicos que estavam presentes, levado ao Hospital São José, mas apesar dos esforços das equipes de socorro, faleceu e deixou em todos nós uma imensa dor, uma grande saudade e agora um compromisso.