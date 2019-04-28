Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Noroeste do ES

Empresário morre durante audiência na Câmara de Colatina

Genilson Rainha caminhava para discursar em evento sobre saúde pública; ele chegou a ser socorrido, mas acabou morrendo

Publicado em 27 de Abril de 2019 às 21:24

Publicado em 

27 abr 2019 às 21:24
Genilson Rainha, de 61 anos, era líder do Partido Republicano Brasileiro (PRB) de São Gabriel da Palha Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Prestes a discursar, Genilson Rainha, de 61 anos, passou mal e teve uma parada cardíaca na noite desta sexta-feira (26), durante evento realizado na Câmara Municipal de Colatina, no Noroeste do Estado. Popularmente conhecido como Gegê, ele chegou a ser socorrido, mas não respondeu às tentativas de reanimação e morreu.
Como a audiência pública contava com inúmeros profissionais da área da saúde, as primeiras massagens cardiopulmonares aconteceram ainda no local. Às 21h15, o Corpo de Bombeiros foi acionado e levou Genilson, em parada cardíaca, ao Hospital e Maternidade São José, onde uma equipe médica já estava à espera para prestar o socorro.
Previsto para acontecer entre as 18h e 22h, o evento tinha como objetivo debater o tema “A saúde pública da região central do Estado” e foi organizado pelo deputado estadual Renzo Vasconcelos (PP). Empresário e membro do Partido Republicano Brasileiro (PRB) de São Gabriel da Palha, Genilson estava na audiência para falar da atual situação do município na área.
No final da tarde deste sábado (27), o parlamentar se manifestou por meio das redes sociais sobre a fatalidade e lamentou a morte de Genilson, de quem disse ser amigo. “Infelizmente não temos o que comemorar (…) apesar dos esforços, ele faleceu e deixou em todos nós uma imensa dor e um compromisso”, escreveu Renzo.
NOTA NA ÍNTEGRA
“Ontem, realizei audiência pública sobre a saúde na região central do Estado. Os debates foram muito importantes para prefeitos, secretários, vereadores, administradores de hospitais e representantes da população exporem as dificuldades, desafios e necessidades que mais os afetam e oferecerem ideias para melhorias que meu gabinete buscará traduzir em propostas para ajudar na busca por soluções.
Infelizmente, não temos o que comemorar nesse dia de luto. Durante o evento, Genilson Rainha, o Gegê, iria falar sobre São Gabriel da Palha, quando teve um mal súbito. Foi atendido pelos médicos que estavam presentes, levado ao Hospital São José, mas apesar dos esforços das equipes de socorro, faleceu e deixou em todos nós uma imensa dor, uma grande saudade e agora um compromisso.
Gegê, meu amigo, pelo seu esforço, dedicação e luta, eu prometo fazer tudo o que estiver ao meu alcance e do meu mandato para levar adiante sua luta, vencer, em seu nome, suas batalhas pela melhoria das condições da população e honrar sua memória com trabalho incansável. Que Deus o receba em sua glória e amor”

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Colatina
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maranhão e Carlinhos, do Vitória-ES
Recém-chegados brilham no fim, e Vitória-ES vence o Porto Vitória na estreia da Copa Espírito Santo
Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados