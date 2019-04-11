Em poucas horas, Aracruz supera chuva esperada por todo o mês

Crédito: Noeles Oliveira

Norte do Espírito Santo registrou 64 mm de chuva – quantidade esperada para todo o mês de abril, segundo informações da Defesa Civil do município. Durante o final da tarde desta terça-feira (9) e o início da madrugada desta quarta-feira (10), em um intervalo de apenas 10 horas, Aracruz, no Litoraldoregistrou 64 mm de chuva – quantidade esperada para todo o mês de abril, segundo informações dado município.

Junto ao órgão foram registradas 11 ocorrências. Entre as principais está a Unidade de Saúde do bairro Morobá, que precisou ser interditada para manutenção das partes estrutural e elétrica. O cronograma das atividades foi mantido, mas a população será atendida temporariamente no prédio do Centro de Especialidades Médicas (CEMA).

Além de Morobá, outros sete bairros de Aracruz registraram pontos de alagamento: Centro, Praça da Paz, Fátima, Segatto, Clemente, Portelinha e Limão – onde uma escola sofreu com o excesso de água acumulada na área aberta, utilizada durante o recreio pelos alunos. A rodoviária central da cidade também ficou inundada.

OS ESTRAGOS DA CHUVA