Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Norte do ES

Em poucas horas, Aracruz supera chuva esperada por todo o mês

Sete bairros tiveram pontos de alagamento; unidade de saúde precisou ser interditada

Publicado em 10 de Abril de 2019 às 21:01

Publicado em 

10 abr 2019 às 21:01
Crédito: Noeles Oliveira
Durante o final da tarde desta terça-feira (9) e o início da madrugada desta quarta-feira (10), em um intervalo de apenas 10 horas, Aracruz, no Litoral Norte do Espírito Santo registrou 64 mm de chuva – quantidade esperada para todo o mês de abril, segundo informações da Defesa Civil do município.
Junto ao órgão foram registradas 11 ocorrências. Entre as principais está a Unidade de Saúde do bairro Morobá, que precisou ser interditada para manutenção das partes estrutural e elétrica. O cronograma das atividades foi mantido, mas a população será atendida temporariamente no prédio do Centro de Especialidades Médicas (CEMA).
Além de Morobá, outros sete bairros de Aracruz registraram pontos de alagamento: Centro, Praça da Paz, Fátima, Segatto, Clemente, Portelinha e Limão – onde uma escola sofreu com o excesso de água acumulada na área aberta, utilizada durante o recreio pelos alunos. A rodoviária central da cidade também ficou inundada.
OS ESTRAGOS DA CHUVA
A tempestade começou por volta das 17h30 da terça-feira (9) e durou cerca de 1h, mas uma chuva mais fraca continuou até as 2h desta quarta-feira (10). Apesar dos prejuízos e transtornos causados, a Defesa Civil de Aracruz informou que não houve registros de casas destelhadas, estruturas ou barrancos que cederam e de famílias desalojadas ou desabrigadas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Aracruz chuva tempestade
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 22/04/2026
Editais e Avisos - 22/04/2026
Manoella Mello - 12.jan.26/Globo
Ana Paula vence o BBB 26 com 75,94% dos votos e consagra trajetória de veterana no reality

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados