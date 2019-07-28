Dois homens morrem em Linhares após batida de moto

Segundo informações da, os dois seguiam no sentido, quando o acidente aconteceu, pouco antes do amanhecer. Por meio de nota, ainformou que a perícia e o serviço de transporte de cadáver foram acionados por volta das 6h e que o corpo da vítima que faleceu ainda na rodovia foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.