Dezoito famílias desalojadas após temporal em Aracruz

De acordo com a assessoria da Prefeitura de Aracruz, as pessoas desalojadas seguiram para casas de parentes e amigos. “Nos colocamos à disposição, mas nenhuma família pediu apoio”, explicou.

Sobre as estradas, a informação é que a situação está sendo normalizada. “Caíram árvores nas vias, mas logo após o temporal as equipes da Defesa Civil e da prefeitura começaram a desobstruir as estradas, com o apoio do Corpo de Bombeiros”, disse a assessoria. Depois da chuva, a ES 257, que liga Aracruz a Ibiraçu, chegou a ficar totalmente interditada para o trabalho de corte e retirada de árvores que obstruíam a via.