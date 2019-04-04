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Chuva

Dezoito famílias desalojadas após temporal em Aracruz

Desalojados seguiram para as casas de amigos e parentes. Árvores caíram nas rodovias e prefeitura atua para fazer a retirada e liberar o tráfego

Publicado em 04 de Abril de 2019 às 12:55

Publicado em 

04 abr 2019 às 12:55
Casa destelhada em Grapuama, zona rural de Aracruz Crédito: Divulgação
Um forte temporal atingiu Aracruz, região Norte do Estado, na tarde desta quarta-feira (03), deixando muitos estragos por bairros e estradas. A quantidade de precipitação em apenas meia hora foi equivalente a cinco horas de chuva, segundo a prefeitura. Árvores caíram pelas rodovias e atrapalharam o tráfego. Na localidade de Grapuama, zona rural da cidade, 18 famílias ficaram desalojadas.
De acordo com a assessoria da Prefeitura de Aracruz, as pessoas desalojadas seguiram para casas de parentes e amigos. “Nos colocamos à disposição, mas nenhuma família pediu apoio”, explicou.
> Temporal em Aracruz teve mais de 70 raios em duas horas
Sobre as estradas, a informação é que a situação está sendo normalizada. “Caíram árvores nas vias, mas logo após o temporal as equipes da Defesa Civil e da prefeitura começaram a desobstruir as estradas, com o apoio do Corpo de Bombeiros”, disse a assessoria. Depois da chuva, a ES 257, que liga Aracruz a Ibiraçu, chegou a ficar totalmente interditada para o trabalho de corte e retirada de árvores que obstruíam a via.
Apesar do temporal, que teve fortes ventos e até granizo, a prefeitura informou que não houve registro de alagamentos. Algumas casas e empresas chegaram a ficar destelhadas.
Dezoito famílias desalojadas após temporal em Aracruz
> Forte temporal destelha casas e interdita rodovia em Aracruz

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