Construção de calçada por quase R$ 160 mil vira polêmica em Linhares

Obra em calçada em torno do Tiro de Guerra, em Linhares Crédito: Reprodução/TV Gazeta Norte

Linhares, no Norte do Estado, está dando o que falar. A reconstrução orçada em exatos R$ 157.285,97 tem valor bastante próximo ao destinado à reforma de duas escolas municipais: uma no bairro Novo Horizonte e outra no Humaitá, no interior da cidade. O valor de uma obra na calçada do Tiro de Guerra do Exército, em, nodo Estado, está dando o que falar. A reconstrução orçada em exatos R$ 157.285,97 tem valor bastante próximo ao destinado à reforma de duas escolas municipais: uma no bairro Novo Horizonte e outra no Humaitá, no interior da cidade.

Prefeitura de Linhares e a empresa foi firmado no ano passado. Já em andamento, a obra é realizada pela Construtora Soeiro & Tristão LTDA EPP e tem prazo de 90 dias para ser concluída, segundo informações que constam na placa localizada na esquina da avenida Doutor José Palmeira da Silva com a rua Nair Durão Guimarães, no bairro Três Barras. O contrato entre ae a empresa foi firmado no ano passado.

Tal gasto do dinheiro público não agradou os moradores da cidade. “Sem calçada se vive, mas sem saneamento básico e outros serviços é mais difícil”, comentou o aposentado Noranito Cléssio. Já o pintor Lúcio Dambroz sugere destino ainda mais certo ao dinheiro. “Eu, no lugar deles, melhorava o nosso Hospital Geral de Linhares, porque o povo está morrendo às mínguas por lá”, disse.

O OUTRO LADO

O proprietário da Construtora Soeiro & Tristão, Flávio Soeiro da Silva, afirmou que venceu a licitação pública para realizar a reforma da calçada no bairro de Três Barras, que trabalha com obras públicas há dez anos e que nunca respondeu a qualquer processo por ilegalidades na realização desses serviços.