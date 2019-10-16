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Longe de ser entregue

Condomínio do Minha Casa Minha Vida em obra há 10 anos em São Mateus

Demora revolta mutuários, que organizaram uma associação de moradores para pressionar a Caixa Econômica Federal. O Condomínio Morada dos Vales fica no bairro Jaqueline

Publicado em 16 de Outubro de 2019 às 11:49

Loreta Fagionato

Loreta Fagionato

Publicado em 

16 out 2019 às 11:49
Condomínio Moradas do Vale, em São Mateus: obras há 10 anos Crédito: Raphael Verly/TV Gazeta Norte
Condomínio do Minha Casa Minha Vida em obra há 10 anos em São Mateus
O sonho da casa própria ainda parece estar longe de se tornar realidade para quem comprou um apartamento no condomínio Moradas do Vale, do Programa Minha Casa Minha Vida, em São Mateus, Região Norte do Estado. As obras no local, que fica no bairro Jaqueline, começaram há 10 anos, mas até hoje não terminaram.
O residencial conta com 180 apartamentos, de dois e três quartos, e era para ter sido entregue há oito anos. No entanto, após a falência da primeira construtora, os problemas começaram. Para que as obras sejam retomadas, os mutuários criaram uma Associação de Moradores e estão atrás da Caixa Econômica Federal, da seguradora da obra e do Ministério Público do Estado (MPES).
É o que contou a professora Kátia Eiras. “Nosso objetivo é pressionar a Caixa e obter respostas o mais breve possível. Hoje nós temos uma situação com a seguradora da obra e a própria seguradora não agiliza esse processo de início da obra”, afirmou.

ALUGUEL

O aposentado Moacir Inácio Quirino também reclama da demora e conta que mora de aluguel enquanto seu apartamento não é entregue.
“Estamos esperando que a Caixa se manifeste e dê a resposta que estamos necessitando, para poder recomeçar essa construção e a gente possa morar (no condomínio). Eu estou morando de aluguel, tem muitos outros morando de aluguel também, outros conseguiram comprar uma casa, mas nesses 10 anos vivemos uma situação de incerteza”, lamentou.

CAIXA

Procurada pela TV Gazeta Norte, a assessoria da Caixa Econômica Federal não respondeu.

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