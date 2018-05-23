Comoção marca coletiva de imprensa sobre a tragédia em Linhares

Da esquerda para direita: delegados André Costa, André Jaretta Ardison e o Secretário de Segurança Pública Nylton Rodrigues Crédito: Bernardo Coutinho

Emoção e pesar sobre o horror que foi a morte dos irmãos Joaquim, de 3 anos, e Kauã, 6, que morreram queimados em Linhares, Norte do Espírito Santo, marcaram a coletiva de imprensa que aconteceu na manhã desta quarta-feira (23). Tanto o secretário de Estado de Segurança Pública, Nylton Rodrigues, quanto o delegado André Jaretta, titular da 16ª Delegacia de Linhares, destacaram que, mesmo eles, que são acostumados a lidar com crimes, ficaram perplexos com a crueldade do pastor Georgeval Alves Gonçalves, 36, pai e padrasto das crianças, respectivamente. O pastor é acusado de atear fogo nos meninos depois de ter abusado sexualmente deles.

Enquanto explicava a dinâmica do incêndio que matou os irmãos no dia 21 de abril, André Jaretta estava com a voz embargada, falando pausadamente. Em determinado momento, quando ele afirma que as crianças foram molestadas, Jaretta foi consolado pelo delegado Guilherme Daré, chefe da Polícia Civil. O gesto discreto foi mostrado durante a transmissão ao vivo do Gazeta Online.

A tragédia também chocou os jornalistas que participavam da coletiva de imprensa. Quando o abuso sofrido pelas crianças foi informado, ouviu-se um suspiro geral e o clima no local foi de tristeza e perplexidade.

Após a coletiva, o secretário de Estado de Segurança Pública, Nylton Rodrigues, também se mostrou comovido com a situação ao ser entrevistado ao vivo pela reportagem da TV Gazeta.

CHORO CONTIDO

Delegado Romel Pio Junior, titular da Delegacia de Infrações Penais e Outras de Linhares Crédito: Rafael Silva