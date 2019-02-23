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Norte do ES

Comerciante detido vendia caranguejo em aquário na orla de Guriri

Período de defeso prevê proibição do comércio do animal durante quatro semanas

Publicado em 

23 fev 2019 às 14:33

Publicado em 23 de Fevereiro de 2019 às 14:33

Polícia Militar Ambiental detém comerciante que vendia caranguejo-uçá durante época de defeso em Guriri, na cidade de São Mateus Crédito: Divulgação/Polícia Militar Ambiental
À revelia da lei e aos olhos de quem quisesse ver, um comerciante de Guriri, em São Mateus, no Norte do Estado, estava vendendo caranguejos-uçá em um aquário do lado de fora de um estabelecimento na beira-mar. O flagrante da venda ilegal, por se tratar da época de reprodução da espécie, aconteceu na manhã desta sexta-feira (22).
Durante vistoria no estabelecimento, a Polícia Militar Ambiental encontrou também dois quilos de camarão da espécie sete barbas congelado. O homem de 46 anos admitiu às autoridades que não possuía autorização de estoque do crustáceo – necessário para poder vendê-lo entre o início de dezembro e o final deste mês – e que estava, de fato, comercializando os caranguejos.
O período de defeso do uçá é dividido em quatro semanas, de acordo com determinação do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA): de 23 a 31 de janeiro; de 21 a 28 de fevereiro; de 23 a 30 de março e de 21 a 28 de abril. Na cidade de São Mateus há ainda um decreto municipal que proíbe a venda do animal entre os meses de dezembro e abril.
Por ter comercializado espécies provenientes de coleta proibida, o comerciante foi atuado com base no Artigo 34 da Lei de Crimes Ambientais (nº 9.605/98) e os animais apreendidos foram entregues à Delegacia Regional de São Mateus para que a Polícia Civil possa devolver os 36 caranguejos-uçá à natureza ou, então, deixá-los sob cuidados técnicos especializados.

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