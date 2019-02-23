Comerciante detido vendia caranguejo em aquário na orla de Guriri

O período de defeso do uçá é dividido em quatro semanas, de acordo com determinação do: de 23 a 31 de janeiro; de 21 a 28 de fevereiro; de 23 a 30 de março e de 21 a 28 de abril. Na cidade de São Mateus há ainda um decreto municipal que proíbe a venda do animal entre os meses de dezembro e abril.