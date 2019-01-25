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Crianças na UTI

Com gravidez surpresa de trigêmeas, pais pedem doação de leite no ES

Hadassa, Débora e Rebeca nasceram em 19 de dezembro e estão internadas na UTI neonatal em um hospital da Serra. Duas bebês terão alta nos próximos dias e a outra aguarda por uma cirurgia no coração. Para complementar a alimentação das filhas, a mãe pede doação de leite artificial

Publicado em 

25 jan 2019 às 14:59

Publicado em 25 de Janeiro de 2019 às 14:59

Débora, Hadassa e Débora: trigêmeas de Aracruz precisam de doação de leite Crédito: Arquivo Pessoal
Um casal de Aracruz, região Norte do Estado, pode dizer que ganhou na loteria da vida. O frentista Eduardo da Silva Teotônio, de 36 anos, e a perfumista Graciela de Barros Ribeiro, de 33 anos, tiveram filhas trigêmeas. A gravidez foi natural e as três meninas, Hadassa, Débora e Rebeca nasceram no último dia 19 de dezembro, em um hospital da Serra. As bebês estão internadas e a família precisa de doação de leite artificial para complementar a alimentação delas.
Graciela contou que as três filhas nasceram de 34 semanas de gestação e, desde então, estão no hospital. “Durante a gravidez, nós descobrimos que uma delas, a Rebeca, nasceria com um problema no coração e precisaria de uma cirurgia. Como todas nasceram com baixo peso, foram internadas na UTI neonatal. A Hadassa e a Débora já foram para o quarto e aguardam a alta do hospital. Só a Rebeca vai continuar internada porque precisa chegar aos 2 quilos para passar pela cirurgia”, explicou.
Segundo a mãe, ela foi orientada no hospital e já amamenta as filhas. No entanto, como vai precisar alimentar três bebês, será preciso complementar com fórmula infantil. “Elas mamam no peito, estão firmes e fortes, mas vamos para casa em poucos dias e para dar conta de alimentar todas será preciso o leite artificial. Também precisamos de fralda (nos tamanhos M, G e XG) e carrinho”, comentou.
Graciela explicou que está de licença-maternidade e o marido vai precisar sair do emprego para auxiliar nos cuidados com as bebês. “São três filhas e a Rebeca vai fazer uma cirurgia delicada, vai precisar de cuidados maiores por um tempo. Por conta disso, pedimos a ajuda de outras pessoas”, ressaltou.
DESCOBERTA
Graciela com as filhas Hadassa, Débora e Rebeca, logo após o nascimento das trigêmeas Crédito: Arquivo pessoal
A mãe das meninas disse que foi uma surpresa incrível se ver grávida de trigêmeas. “O filho mais velho do meu marido sempre falava que queria ter três irmãs. Quando engravidei e fiz a primeira ultrassom, já tive vontade de ter gêmeas, falava para Deus me mandar duas filhas de uma vez, até por conta da minha idade. Mas no exame o médico viu um bebê só. Na próxima ultrassom, ele viu a segunda bebê e, na terceira, a última. A cada ultrassom aparecia uma criança. Quando percebi que teria trigêmeas, logo lembrei da profecia do meu enteado”, divertiu-se.
Apesar da alegria, há 38 dias Graciela vive a rotina massante de uma UTI neonatal. No local, a mãe precisa chegar a tempo para amamentar as filhas às 9 horas. A última mamada é às 21 horas. “Como sou de Aracruz, estou ficando na Serra na casa da minha irmã. É desgastante, mas a gente confia em Deus. A UTI neonatal é um contraste, a gente aprende e fica forte na marra. Tem dia que a gente chora, mas não pode olhar pra trás, tem que seguir em frente. As crianças precisam da gente bem”, afirmou.
DOAÇÕES
Para ajudar as trigêmeas com doações de fórmula infantil (Nan 1 ou Nestogeno 1), fraldas, roupas e carrinho de bebê, basta entrar em contato com Graciela no telefone (27) 99629-4326. Quem preferir fazer doações em dinheiro, os dados são: Banco do Brasil, agência 0829-X, conta poupança 29.525-6, variação 51 (conta em nome de Graciela de Barros Ribeiro).
 

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