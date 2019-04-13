Cinema a céu aberto é opção de lazer em Colatina

Crédito: TV Gazeta Noroeste

Colatina e de municípios da redondeza poderão fazer exatamente isso, já que a área de lazer da Avenida Beira Rio – tradicional em sediar eventos na cidade – receberá, desta vez, um cinema a céu aberto. É a primeira edição do chamado “Cine Verde”. Quem não gosta de assistir a um bom filme de graça? Neste domingo (14), moradores dee de municípios da redondeza poderão fazer exatamente isso, já que a área de lazer da Avenida Beira Rio – tradicional em sediar eventos na cidade – receberá, desta vez, um cinema a céu aberto. É a primeira edição do chamado “Cine Verde”.

Realizado pela Prefeitura de Colatina, o evento exibirá dois filmes: O Touro Ferdinando e Extraordinário, às 18h30 e às 20h, respectivamente. De acordo com a Secretária Municipal de Cultura e Turismo, Thaís Rodrigues, os longas-metragens foram escolhidos por causa das lições de tolerância e aceitação que transmitem.

Além da telona de 12 m², haverá apoio de agentes municipais de trânsito e policiamento reforçado no local, a fim de garantir a diversão de todo mundo. A proposta é que as pessoas levem cadeiras e cangas para sentar; e pipocas, bebidas e quaisquer outras guloseimas para o local. Tudo no maior clima dos anos 1950. Bora aproveitar?

O TOURO FERDINANDO (18h30)

Indicado para todas as idades, a animação dirigida pelo brasileiro Carlos Saldanha conta a história de um touro tranquilo, às avessas do esteriótipo daqueles usados em touradas. Confundido com esses animais ferozes, porém, ele acaba sendo arrancado do local pacífico em que vive, para atuar em arenas de competição.

EXTRAORDINÁRIO (20h)