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Noroeste

Cinema a céu aberto é opção de lazer em Colatina

Primeira edição do "Cine Verde" passará dois filmes em telão montado na Avenida Beira Rio

Publicado em 12 de Abril de 2019 às 21:43

Publicado em 

12 abr 2019 às 21:43
Crédito: TV Gazeta Noroeste
Quem não gosta de assistir a um bom filme de graça? Neste domingo (14), moradores de Colatina e de municípios da redondeza poderão fazer exatamente isso, já que a área de lazer da Avenida Beira Rio – tradicional em sediar eventos na cidade – receberá, desta vez, um cinema a céu aberto. É a primeira edição do chamado “Cine Verde”.
Realizado pela Prefeitura de Colatina, o evento exibirá dois filmes: O Touro Ferdinando e Extraordinário, às 18h30 e às 20h, respectivamente. De acordo com a Secretária Municipal de Cultura e Turismo, Thaís Rodrigues, os longas-metragens foram escolhidos por causa das lições de tolerância e aceitação que transmitem.
Além da telona de 12 m², haverá apoio de agentes municipais de trânsito e policiamento reforçado no local, a fim de garantir a diversão de todo mundo. A proposta é que as pessoas levem cadeiras e cangas para sentar; e pipocas, bebidas e quaisquer outras guloseimas para o local. Tudo no maior clima dos anos 1950. Bora aproveitar?
O TOURO FERDINANDO (18h30)
Indicado para todas as idades, a animação dirigida pelo brasileiro Carlos Saldanha conta a história de um touro tranquilo, às avessas do esteriótipo daqueles usados em touradas. Confundido com esses animais ferozes, porém, ele acaba sendo arrancado do local pacífico em que vive, para atuar em arenas de competição.
EXTRAORDINÁRIO (20h)
Inspirado em um romance homônimo, o filme tem como protagonista um garotinho que nasceu com uma deformidade facial e que passa a frequentar a escola como qualquer criança de sua idade. Com leveza, a obra aborda temas como preconceito, bullying, superação e amizade. O longa é recomendado para maiores de dez anos.

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