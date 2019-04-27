Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Norte do ES

Ciclista é atropelado na BR 101 em Linhares

Motorista fugiu do local; vítima foi socorrida e levada para hospital da cidade

Publicado em 26 de Abril de 2019 às 21:24

Publicado em 

26 abr 2019 às 21:24
Na noite desta quinta-feira (25), aconteceu o segundo atropelamento da semana na BR 101 – isso só em Linhares, cidade do Norte do Estado. Por volta das 19h30, um ciclista foi pego por uma motocicleta, na altura do km 165. O condutor da moto fugiu do local; e a vítima foi encaminhada para o Hospital Geral de Linhares.
Para o atendimento, equipes de ambulância, viatura de inspeção e guincho foram acionados pelo Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco 101, concessionária que administra a via. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também compareceu ao local. Apesar do acidente, a pista não precisou ser interditada.
O OUTRO ATROPELAMENTO
No início da noite dessa terça-feira (23), uma mulher foi atropelada por um caminhão, enquanto atravessava a rodovia federal. Desta vez, o acidente aconteceu na altura do km 140. A vítima permaneceu na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Rio Doce até a noite desta quinta-feira (25), quando não resistiu aos ferimento e morreu.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente atropelamento bicicleta BR 101 Linhares
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Papa Leão XIV
O silêncio que grita: Robert Francis Prevost e a nova diplomacia da fé
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 20/04/2026
ferrovia
Novo ramal ferroviário de Aracruz precisa deixar de ser só uma ideia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados