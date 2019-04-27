Ciclista é atropelado na BR 101 em Linhares

Na noite desta quinta-feira (25), aconteceu o segundo atropelamento da semana na BR 101 – isso só em Linhares, cidade do Norte do Estado. Por volta das 19h30, um ciclista foi pego por uma motocicleta, na altura do km 165. O condutor da moto fugiu do local; e a vítima foi encaminhada para o Hospital Geral de Linhares.
Para o atendimento, equipes de ambulância, viatura de inspeção e guincho foram acionados pelo Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco 101, concessionária que administra a via. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também compareceu ao local. Apesar do acidente, a pista não precisou ser interditada.
O OUTRO ATROPELAMENTO
No início da noite dessa terça-feira (23), uma mulher foi atropelada por um caminhão, enquanto atravessava a rodovia federal. Desta vez, o acidente aconteceu na altura do km 140. A vítima permaneceu na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Rio Doce até a noite desta quinta-feira (25), quando não resistiu aos ferimento e morreu.