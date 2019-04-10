Chuva no ES: raio atinge escola em Aracruz

Uma forte tempestade com raios e trovões atingiu alguns municípios do Espírito Santo nesta terça-feira (9) e, em Aracruz, um raio caiu em uma escola particular durante a tarde.
Um aluno da instituição fez um vídeo de momentos depois em que a descarga elétrica atingiu o solo da Casa do Estudante, que fica no bairro Jardins. "Olha o raio que caiu aqui, olha isso. Todo mundo quase morreu, 'pocou' tudo, deu um tiro aqui. Todo mundo passou mal", narrou.
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Acionada pela reportagem do Gazeta Online, a Defesa Civil de Aracruz disse que choveu forte no município e que alguns bairros ficaram bem alagados.
Quanto ao raio que caiu na escola, a Defesa Civil apontou que a descarga elétrica realmente atingiu a calçada de dentro da escola, mas que ninguém se machucou. O piso cimentado ficou danificado.