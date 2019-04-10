Chuva no ES: raio atinge escola em Aracruz

A queda do raiu deixou um buraco na calçada da escola, em Aracruz Crédito: Reprodução

Espírito Santo nesta terça-feira (9) e, em Aracruz, um raio caiu em uma escola particular durante a tarde. Uma forte tempestade com raios e trovões atingiu alguns municípios donesta terça-feira (9) e, em, um raio caiu em uma escola particular durante a tarde.

Um aluno da instituição fez um vídeo de momentos depois em que a descarga elétrica atingiu o solo da Casa do Estudante, que fica no bairro Jardins. "Olha o raio que caiu aqui, olha isso. Todo mundo quase morreu, 'pocou' tudo, deu um tiro aqui. Todo mundo passou mal", narrou.

VEJA VÍDEO

Acionada pela reportagem do Gazeta Online, a Defesa Civil de Aracruz disse que choveu forte no município e que alguns bairros ficaram bem alagados.