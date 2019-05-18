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Chuva alaga avenida de Guriri, em São Mateus

Imagens mostram o acúmulo de água; alagamento acontece por problemas nas redes pluviais

Publicado em 

18 mai 2019 às 16:41

Publicado em 18 de Maio de 2019 às 16:41

Avenida Governador Eurico Vieira de Resende ficou alagada após chuva desta sexta-feira (17) Crédito: Internauta
As fortes chuvas que atingem o Espírito Santo também causaram estragos em São Mateus, nesta sexta-feira (17). Na Avenida Governador Eurico Vieira de Rezende, uma das principais vias do distrito de Guriri, a água acumulada chegou a atingir dez centímetros de altura na parte central, segundo imagens enviadas por internautas.
> Lama de obra inacabada invade casas após forte chuva em Linhares
Ironizando a situação, em frente a diversos comércios locais, dois homens simularam nadar na enchente. Junto de um terceiro amigo, eles também levaram três cadeiras para o centro da avenida, onde sentaram e começaram a conversar. De acordo com a Defesa Civil de São Mateus, a situação é recorrente por causa de problemas na rede pluvial do município.
> Casagrande sobre a chuva: "É preciso mais investimento em infraestrutura"
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