Chuva alaga avenida de Guriri, em São Mateus

As fortes chuvas que atingem otambém causaram estragos em, nesta sexta-feira (17). Na Avenida Governador Eurico Vieira de Rezende, uma das principais vias do distrito de, a água acumulada chegou a atingir dez centímetros de altura na parte central, segundo imagens enviadas por internautas.

Ironizando a situação, em frente a diversos comércios locais, dois homens simularam nadar na enchente. Junto de um terceiro amigo, eles também levaram três cadeiras para o centro da avenida, onde sentaram e começaram a conversar. De acordo com a Defesa Civil de São Mateus, a situação é recorrente por causa de problemas na rede pluvial do município.