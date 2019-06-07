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Conceição da Barra

Carros caem em ribanceira durante ultrapassagem na BR 101 Norte

Veículo tentou fazer ultrapassagem, colidiu com outro automóvel. Os dois saíram da pista e caíram em precipício de aproximadamente 30 metros de altura. Apesar do susto, ninguém morreu

Publicado em 07 de Junho de 2019 às 12:43

Publicado em 

07 jun 2019 às 12:43
Carro caiu em precipício e ficou preso em árvore, na BR 101, em Conceição da Barra Crédito: Defesa Civil de Conceição da Barra
Um acidente entre dois carros de passeio impressionou quem passava pela rodovia BR 101, em Conceição da Barra, região Norte do Estado, na tarde desta quinta-feira (06). Durante uma ultrapassagem, os veículos bateram, saíram da pista e caíram em um precipício. Apesar do susto, ninguém morreu. Três pessoas tiveram ferimentos leves.
O Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco 101, concessionária que administra a via, explicou que houve uma colisão traseira no quilômetro 47. Para o atendimento da ocorrência, foram acionados recursos da companhia (ambulância, guincho leve e pesado, além de duas viaturas de inspeção), além da Polícia Rodoviária Federal. Três pessoas foram atendidas e encaminhadas para o Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus.
> Acidente deixa três pessoas feridas na BR 101, em Sooretama
Já a Defesa Civil Municipal disse que o acidente aconteceu por volta de 13h30, nas proximidades da comunidade de São Domingos. Em um relato nas redes sociais, o órgão informou que o servidor seguia para o distrito de Braço do Rio e presenciou a colisão.
Carro caiu em ribanceira, na BR 101, em Conceição da Barra Crédito: Defesa Civil de Conceição da Barra
Segundo ele, à frente seguiam seis veículos e outros atrás, quando um dos condutores sinalizou que ia fazer uma ultrapassagem. Neste momento, dois carros colidiram e ficaram desgovernados, saindo um para o lado direito da pista e o outro pela esquerda. Em seguida, caíram em um precipício de aproximadamente 30 metros de altura.
> Casal morre em acidente no interior de São Mateus
Ainda de acordo com a Defesa Civil Municipal, ele e outro motorista estacionaram e foram ajudar a socorrer as vítimas. No veículo que caiu à direita, o condutor sinalizou com as mãos para avisar que estava bem. Para chegar ao segundo automóvel, foi preciso descer uma ladeira entre árvores e galhos quebrados pelo impacto da batida. O carro foi encontrado entre o mato, capotado, e havia dois ocupantes, um homem e uma mulher, que conversavam para se acalmar.
"MILAGRE"
“Tanto nós, quanto o condutor do veículo que nos ajudou no primeiro atendimento às pessoas não tivemos dúvidas que Deus operou um milagre em nosso município, salvando aquelas três vidas daquele grave acidente. Apesar da alegria de ver as pessoas salvas, tivemos uma triste constatação, do quanto a vida não tem valor para determinadas pessoas. Porque, apesar da gravidade do acidente e de ter sido presenciado por diversos condutores, apenas a viatura de Defesa Civil e o outro veículo a nossa frente pararam para socorrer, os outros seguiram viagem normalmente”, diz o relato nas redes sociais da Defesa Civil.
 

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