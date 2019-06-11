Carro pega fogo em estacionamento de restaurante em Colatina

Um carro pegou fogo no estacionamento de um restaurante no bairro São Silvano, em Colatina, no Noroeste do Estado. As chamas teriam começado por volta das 18h30 desta segunda-feira (10), após algumas pessoas empurrarem o veículo na tentativa de ajudar o motorista a ligar o motor, que não havia funcionado.
As informações foram passadas pelo Corpo de Bombeiros, que foi acionado por quem estava no local. O combate ao fogo durou aproximadamente 30 minutos. Apesar do susto, o motorista saiu do carro a tempo e ninguém ficou ferido. O atendimento da ocorrência também não gerou transtornos ao tráfego de veículos na região.
Em três vídeos enviados à TV Gazeta Noroeste é possível ver que o fogo começou na parte dianteira do carro e continuou até tomar o restante do veículo.