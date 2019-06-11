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Noroeste do ES

Carro pega fogo em estacionamento de restaurante em Colatina

Motor ficou em chamas após pessoas empurrarem o veículo para tentar ligá-lo
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

11 jun 2019 às 20:13

Publicado em 11 de Junho de 2019 às 20:13

Um carro pegou fogo no estacionamento de um restaurante no bairro São Silvano, em Colatina, no Noroeste do Estado. As chamas teriam começado por volta das 18h30 desta segunda-feira (10), após algumas pessoas empurrarem o veículo na tentativa de ajudar o motorista a ligar o motor, que não havia funcionado.
As informações foram passadas pelo Corpo de Bombeiros, que foi acionado por quem estava no local. O combate ao fogo durou aproximadamente 30 minutos. Apesar do susto, o motorista saiu do carro a tempo e ninguém ficou ferido. O atendimento da ocorrência também não gerou transtornos ao tráfego de veículos na região.
Em três vídeos enviados à TV Gazeta Noroeste é possível ver que o fogo começou na parte dianteira do carro e continuou até tomar o restante do veículo.

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