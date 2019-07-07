Carro de prefeitura com pacientes bate e mulher morre na ES 080

Acidente com carro da Semus de Barra de São Francisco deixa uma pessoa morta e outras seis feridas Crédito: Internauta

ES 080, entre os municípios de Águia Branca e São Domingos do Norte, no Noroeste do Estado. Na última sexta-feira (5), o veículo, que estava com sete pessoas dentro, bateu em um caminhão carregado com sacas de café. Uma mulher morreu na hora e os demais ocupantes ficaram feridos. Um carro da Secretaria de Saúde de Barra de São Francisco se envolveu em um grave acidente na, entre os municípios dee São Domingos do Norte, nodo Estado. Na última sexta-feira (5), o veículo, que estava com sete pessoas dentro, bateu em um caminhão carregado com sacas de café. Uma mulher morreu na hora e os demais ocupantes ficaram feridos.

De acordo com informações da própria prefeitura de Barra de São Francisco, a paciente Maura Cirilo estava no banco do carona e não sobreviveu ao impacto da batida. Além da filha dela que a acompanhava, também estavam no carro outros três pacientes da rede municipal de saúde, um acompanhante e o motorista.

Com exceção de Maura, todos foram socorridos e levados para o Hospital Sílvio Avidos, que fica em Colatina, também na Região Noroeste. O carro havia saído de manhã para levar os pacientes a consultas médicas na cidade. O acidente teria acontecido por volta das 17h30, no retorno a Barra de São Francisco.

Por meio de nota, o município informou que, assim que tomou conhecimento do acidente, deslocou uma equipe para dar assistência às vítimas, e que um carro do executivo municipal levou parentes destas para Colatina. A Prefeitura de Barra de São Francisco também garantiu que o carro batido tinha capacidade para sete pessoas e lamentou a morte de Maura Cirilo.