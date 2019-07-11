Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Acidente

Carro capota e cai dentro de vala às margens da BR 101, em Linhares

Acidente aconteceu na altura do km 141; única vítima foi socorrida com ferimentos leves
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

10 jul 2019 às 21:16

Publicado em 10 de Julho de 2019 às 21:16

Na tarde desta quarta-feira (10), um motorista perdeu o controle do carro e acabou preso entre as ferragens do veículo, que ficou capotado em uma vala às margens da BR 101, no bairro Canivete, em Linhares, no Norte do Estado. As informações são do Corpo de Bombeiros, que foi acionado por volta das 16h30.
Apesar do susto, o homem foi encaminhado apenas com ferimentos leves para um hospital particular da cidade. Por meio de nota, a Eco 101, concessionária que administra a via, especificou que o capotamento aconteceu na altura do km 141 e que o motorista trafegava no sentido sul da rodovia federal.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente BR 101 Linhares
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Quem é o ex-aliado de Orbán que pode tirar premiê da Hungria do poder após 16 anos
Imagem de destaque
O castelo de 250 quartos de família bilionária que conta como foi a Era Dourada dos EUA
Imagem de destaque
'Chinamaxxing': moda de beber água quente de manhã realmente faz bem à saúde?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados