Carro cai em ribanceira e duas pessoas ficam feridas em Linhares

Duas pessoas ficam feridas em acidente na rodovia que liga Linhares a Pontal do Ipiranga Crédito: Internauta

Norte do Estado. As vítimas foram levadas para hospitais da região. Duas pessoas ficaram feridas em um acidente na manhã deste sábado (2) na estrada que liga Linhares ao balneário de Pontal do Ipiranga, no. As vítimas foram levadas para hospitais da região.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o condutor perdeu o controle do veículo em uma curva, capotou e o carro acabou caindo em uma ribanceira às margens da rodovia. O acidente foi por volta das 10h20 da manhã.

O Corpo de Bombeiros socorreu uma das vítimas que foi levada para um hospital particular e a outra foi socorrida por uma ambulância e levada para o Hospital Geral de Linhares (HGL).

A vítima encaminhada para o hospital particular não teve o estado de saúde divulgado. Já o jovem de 16 anos que foi levado para o HGL, teve escoriações na região do pescoço e o estado de saúde dele é estável.