Carreta pega fogo na BR 101 em Pedro Canário

Uma carreta pegou fogo enquanto trafegava pela, na cidade de, nodo Estado. O início das chamas aconteceu por volta das 13h10 desta terça-feira (23), na altura do km 1 da rodovia. Apesar do susto, o motorista saiu ileso. Por causa do incidente, o trânsito segue por desvios em ambos os sentidos.

De acordo com informações da, concessionária que administra a via, as chamas foram apagadas com o uso de um caminhão-pipa próprio, antes das 14h30. Uma equipe de ambulância, uma viatura de inspeção e um guincho também foram deslocados para o atendimento. Além dode São Mateus, responsável pela região.

Logo após o incidente, a BR 101 chegou a ser totalmente interditada, mas já às 13h15 o trânsito no local passou a fluir sob o sistema pare e siga. Aproximadamente 1h30 depois, o tráfego foi alterado para os desvios. De acordo com a Eco 101, não houve registro de lentidão.