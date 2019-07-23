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Acidente

Carreta pega fogo na BR 101 em Pedro Canário

Chamas já foram apagadas e motorista ficou ileso; tráfego no local funciona em pare e siga
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

23 jul 2019 às 17:54

Publicado em 23 de Julho de 2019 às 17:54

Carreta pegou fogo na altura do km 1 da BR 101, em Pedro Canário Crédito: Corpo de Bombeiros
Uma carreta pegou fogo enquanto trafegava pela BR 101, na cidade de Pedro Canário, no Norte do Estado. O início das chamas aconteceu por volta das 13h10 desta terça-feira (23), na altura do km 1 da rodovia. Apesar do susto, o motorista saiu ileso. Por causa do incidente, o trânsito segue por desvios em ambos os sentidos.
VEJA VÍDEO
De acordo com informações da Eco 101, concessionária que administra a via, as chamas foram apagadas com o uso de um caminhão-pipa próprio, antes das 14h30. Uma equipe de ambulância, uma viatura de inspeção e um guincho também foram deslocados para o atendimento. Além do Corpo de Bombeiro de São Mateus, responsável pela região.
Logo após o incidente, a BR 101 chegou a ser totalmente interditada, mas já às 13h15 o trânsito no local passou a fluir sob o sistema pare e siga. Aproximadamente 1h30 depois, o tráfego foi alterado para os desvios. De acordo com a Eco 101, não houve registro de lentidão.
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