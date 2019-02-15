Carreta carregada com pedras de granito tomba em rodovia do ES

Uma carreta carregada com bloco de granito tombou, nesta quinta-feira (14), na rodovia ES 080, na região de São Domingos do Norte. O acidente aconteceu no final da tarde no km 185. O motorista, identificado como Marcos Antônio, ficou ferido e foi socorrido por uma ambulância para um hospital particular de Colatina

A Polícia Militar foi acionada e interditou o trânsito na rodovia, que logo depois passou a seguir no sentido pare e siga. De acordo com testemunhas, o motorista perdeu o controle em uma curva. A parte em que fica o condutor se desprendeu da carroceria da carreta, o que fez com que a cabine fosse arremessada para uma ribanceira. Ainda segundo pessoas que estiveram no local, com o impacto, o asfalto também foi danificado.





De acordo com a ocorrência registrada pela Polícia Militar, um trecho entre 70 e 100 metros de asfalto foi danificado. A empresa responsável pela carreta foi acionada e esteve no local. O Corpo de Bombeiros também esteve na rodovia para realizar a limpeza da pista, além de constatar que não havia mais vítimas envolvidas neste acidente.