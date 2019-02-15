Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
São Domingos

Carreta carregada com pedras de granito tomba em rodovia do ES

O trânsito precisou ser interditado. O motorista foi socorrido e levado para o hospital

Publicado em 

15 fev 2019 às 15:03

Publicado em 15 de Fevereiro de 2019 às 15:03

Uma carreta carregada com bloco de granito tombou, nesta quinta-feira (14), na rodovia ES 080, na região de São Domingos do Norte. O acidente aconteceu no final da tarde no km 185. O motorista, identificado como Marcos Antônio, ficou ferido e foi socorrido por uma ambulância para um hospital particular de Colatina.
A Polícia Militar foi acionada e interditou o trânsito na rodovia, que logo depois passou a seguir no sentido pare e siga. De acordo com testemunhas, o motorista perdeu o controle em uma curva. A parte em que fica o condutor se desprendeu da carroceria da carreta, o que fez com que a cabine fosse arremessada para uma ribanceira. Ainda segundo pessoas que estiveram no local, com o impacto, o asfalto também foi danificado.
 
De acordo com a ocorrência registrada pela Polícia Militar, um trecho entre 70 e 100 metros de asfalto foi danificado. A empresa responsável pela carreta foi acionada e esteve no local. O Corpo de Bombeiros também esteve na rodovia para realizar a limpeza da pista, além de constatar que não havia mais vítimas envolvidas neste acidente.
Por volta das 22h, a carreta e as pedras de granito foram retiradas do local e o trânsito foi completamente liberado. O motorista, mesmo socorrido, passou pelo exame de bafômetro que deu negativo para o consumo de bebida alcoólica. Os documentos do veículo também foram consultados e nenhum impedimento foi encontrado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente granito São Domingos do Norte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
TCU mantém condenação de empresas por fraudes em licitação milionária do Ifes
Imagem de destaque
Muro em Cachoeiro ganha obra em homenagem a Roberto Carlos
Imagem de destaque
Por que Casa Branca orientou funcionários a não fazerem apostas em mercados de previsões como Kalshi e Polymarket

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados