Carreta carregada com chapas de granito tomba na ES-080 em Colatina

Uma carreta que realizava o transporte de chapas de granito, tombou no fim da tarde desta quinta-feira (28), na ES-080, emno. O acidente aconteceu por volta das 17h. O veículo seguia de Barra de São Francisco para o Porto de Vitória.

A carreta passava pelo contorno da ES-080 para ter acesso à BR 259 quando, numa curva, o motorista perdeu o controle do veículo e tombou. Na pista ficaram as marcas do trajeto que a carreta fez até parar perto de uma ribanceira.