Uma carreta que realizava o transporte de chapas de granito, tombou no fim da tarde desta quinta-feira (28), na ES-080, em Colatina no Noroeste do Estado. O acidente aconteceu por volta das 17h. O veículo seguia de Barra de São Francisco para o Porto de Vitória.
A carreta passava pelo contorno da ES-080 para ter acesso à BR 259 quando, numa curva, o motorista perdeu o controle do veículo e tombou. Na pista ficaram as marcas do trajeto que a carreta fez até parar perto de uma ribanceira.
O motorista teve apenas ferimentos leves. O veículo permanecia no local na manhã desta sexta-feira (1º) e deve ser retirado no período da tarde.
Carreta carregada com chapas de granito tomba na ES-080 em Colatina