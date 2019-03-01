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Acidente

Carreta carregada com chapas de granito tomba na ES-080 em Colatina

O acidente aconteceu por volta das 17h desta quinta-feira (28)

Publicado em 01 de Março de 2019 às 14:48

Publicado em 

01 mar 2019 às 14:48
Uma carreta que realizava o transporte de chapas de granito, tombou no fim da tarde desta quinta-feira (28), na ES-080, em Colatina no Noroeste do Estado. O acidente aconteceu por volta das 17h. O veículo seguia de Barra de São Francisco para o Porto de Vitória.
A carreta passava pelo contorno da ES-080 para ter acesso à BR 259 quando, numa curva, o motorista perdeu o controle do veículo e tombou. Na pista ficaram as marcas do trajeto que a carreta fez até parar perto de uma ribanceira.
O motorista teve apenas ferimentos leves. O veículo permanecia no local na manhã desta sexta-feira (1º) e deve ser retirado no período da tarde.
Carreta carregada com chapas de granito tomba na ES-080 em Colatina

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