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Em São Roque do Canaã

Carreata para pedir chuva em município castigado pela seca no ES

Na tarde desta quinta-feira (26), moradores do município saíram em caminhada após enfrentar quatro meses sem chover e um racionamento de água

Publicado em 

27 set 2019 às 07:40

Publicado em 27 de Setembro de 2019 às 07:40

Após quatro meses sem chover e enfrentando um racionamento de água, os moradores de São Roque do Canaã, na Região Noroeste do Estado, saíram nas ruas em uma carreata para pedir chuva na cidade na tarde desta quinta-feira (26). O mais impressionante é que Deus deve ter ouvido as preces da população, porque choveu durante a madrugada desta sexta-feira (27).
Moradores fazem caminhada pedindo chuva em São Roque do Canaã Crédito: Jocineti Schneider
A caminhada começou por volta de 16h30 e saiu da Igreja Matriz. Cantando e fazendo orações, os moradores andaram em procissão pelas ruas do Centro da Cidade. Eles pediam o fim da seca no município. Até o comércio e as empresas fecharam as portas mais cedo, para que os funcionários pudessem participar.
> Crise hídrica: São Roque do Canaã anuncia racionamento de água
Por conta dos quatro meses de estiagem, a cidade passa por um racionamento. Atualmente, a água só é fornecida nas casas em um dia, a cada três. Já os produtores rurais só podem irrigar as lavouras duas vezes por semana. A prefeitura chegou a decretar situação de emergência por causa da falta de chuva.
Após a carreata, uma chuva começou no município durante esta madrugada. Segundo o Instituto Climatempo, a previsão é de que esta sexta-feira seja chuvosa durante o dia e à noite.
Carreata para pedir chuva em município castigado pela seca no ES

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