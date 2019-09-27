Carreata para pedir chuva em município castigado pela seca no ES

Região Noroeste do Estado, saíram nas ruas em uma carreata para pedir chuva na cidade na tarde desta quinta-feira (26). O mais impressionante é que Deus deve ter ouvido as preces da população, porque choveu durante a madrugada desta sexta-feira (27). Após quatro meses sem chover e enfrentando um racionamento de água, os moradores de São Roque do Canaã, na, saíram nas ruas em uma carreata para pedir chuva na cidade na tarde desta quinta-feira (26). O mais impressionante é que Deus deve ter ouvido as preces da população, porque choveu durante a madrugada desta sexta-feira (27).

Moradores fazem caminhada pedindo chuva em São Roque do Canaã Crédito: Jocineti Schneider

A caminhada começou por volta de 16h30 e saiu da Igreja Matriz. Cantando e fazendo orações, os moradores andaram em procissão pelas ruas do Centro da Cidade. Eles pediam o fim da seca no município. Até o comércio e as empresas fecharam as portas mais cedo, para que os funcionários pudessem participar.

Por conta dos quatro meses de estiagem, a cidade passa por um racionamento. Atualmente, a água só é fornecida nas casas em um dia, a cada três. Já os produtores rurais só podem irrigar as lavouras duas vezes por semana. A prefeitura chegou a decretar situação de emergência por causa da falta de chuva.

Após a carreata, uma chuva começou no município durante esta madrugada. Segundo o Instituto Climatempo, a previsão é de que esta sexta-feira seja chuvosa durante o dia e à noite.