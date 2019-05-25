Carnaval fora de época em Linhares terá show do Babado Novo

O Mexe Folia com Babado Novo será realizado no dia 31 de agosto no estacionamento do shopping Pátiomix Crédito: Divulgação

O carnaval já passou, mas em Linhares , a folia já tem data marcada para acontecer: dia 31 de agosto. A cidade, que por muitos anos teve o tradicional Micarense, retoma o objetivo de resgatar os famosos carnavais fora de época. A banda Babado Novo já está confirmada na programação do evento e promete agitar a festa que tem a expectativa de reunir quatro mil foliões.

Intitulado como Mexe Folia, o evento terá, além da atração nacional, shows com Fernanda Pádua, Glauco e La Fúria. O carnaval fora de época acontecerá no estacionamento de um shopping, localizado no bairro Movelar.

De acordo com a organização, o objetivo do evento é resgatar a tradição do carnaval fora de época na cidade. “Linhares merece ter de volta a alegria e animação dos carnavais fora de época. O Mexe Folia quer resgatar esse tipo de festa que sempre agradou ao público da cidade.

Além disso, um evento desse tamanho movimenta a economia e atrai gente de outras cidades. Sem falar nas atrações que foram escolhidas com muito carinho para esse momento”, comenta a empresária Kênia Soares, uma das responsáveis pelo evento.