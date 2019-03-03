Carnaval em Guriri une tranquilidade e animação no Norte do Estado

Guriri foi o destino escolhido por milhares de foliões para curtir o carnaval. Seja para desfrutar de uma praia tranquila ou mais animada, opções de diversão não faltam no balneário de São Mateus, no Norte do Estado.
Neste sábado (2), muitos foliões tiraram o dia para curtir o mar. E diferentemente do que busca a maioria das pessoas, a praia do Bosque, que é uma área a poucos quilômetros do Centro da cidade, virou refúgio. “Aqui eu encontro tranquilidade. O Centro está lotado, não tem estacionamento e para quem tem criança ou vem em família esse é o lugar mais apropriado”, comenta a professora Cristiane Vieira, ao explicar porque escolheu o bosque de Guriri.
Quem também aproveitou a tranquilidade do local foi o programador Wendell de Paula. “Eu gosto mesmo é do sossego daqui. A praia aqui é bem mais sossegada”, reforça ele que curtiu o dia com a família.
A especialista em produtos hospitalares, Lane Pratti, também aprovou a tranquilidade do local. “Aqui é um ambiente muito familiar, é um ambiente que tem sombra para as crianças e eu gosto muito de passar o verão aqui”, comenta.
No Centro da cidade, a praia lotada não foi novidade. Quem escolheu a agitação, curtiu o dia ensolarado, como resume o educador físico João Luiz Durão, que escolheu o balneário para curtir o carnaval. “Guriri está maravilhoso, tá um luxo, está bom demais gente, vem pra cá”, convida.
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO
- Domingo (3)
12h00 - Charanga do Adelson (Praia)
15h00 - Encontro de Carros de Som (Área Liberada Reservada Frente Arena Ao Mar)
15h00 - Bloco São Benedito / Trio Giripoca
15h00 - Dig Black
16h00 - Bloco Infantil / Trio Giripoca
17h00 - GUIG GHETTO (Direto da Bahia)
18h00 - Bloco Bola Preta / Trio Giripoca
19h00 - ACSÃO “NO KOMANDO” (Direto da Bahia)
19h00 - Carnaval Acessível (Área Reservada para Acessibilidade)
20h00 - Bloco NosTravamus / Trio Giripoca
21h00 - Banda Afrozumba
21h00 - Bloco #Tonutei
22h00 - DJ Hebert + MC Carreta / Trio Giripoca
23h00 - KATRINA (Direto da Bahia)
00h00 - DJ Chambinho + DJ Paulinho Mattos / Trio Giripoca
01h00 - NETO LX (Direto da Bahia)
- Segunda-Feira (4)
12h00 - Charanga do Adelson (Praia)
15h00 - Encontro de Carros de Som (Área Liberada Reservada Frente Arena Ao Mar)
15h00 - Chocolate & Cia
16h00 - Bloco Infantil / Trio Giripoca
17h00 - FILIPE FANTIN
18h00 - Bloco CarnaRock / Trio Giripoca
19h00 - BANDA MADERADA (Direto da Bahia)
19h00 - Carnaval Acessível (Área Reservada para Acessibilidade)
20h00 - Bloco NosTravamus / Trio Giripoca
21h00 - Fernanda Pádua
22h00 - DJ RD + DJ Drums / Trio Giripoca
23h00 - LIVVIA BICALHO (Direto de Minas Gerais)
00h00 - DJ Paulinho Mattos + DJ Chambinho / Trio Giripoca
01h00 - JORGINHO CELLES (Direto da Bahia)
- Terça-Feira (5)
12h00 - Charanga do Adelson (Praia)
15h00 - Encontro de Carros de Som (Área Liberada Reservada Frente Arena Ao Mar)
15h00 - Banda Black Out
17h00 - RICARDINHO DA BAHIA (Direto da Bahia)
18h00 - Bloco Bandinha da Ilha / Trio Giripoca
19h00 - Léo Mai
19h00 - Carnaval Acessível (Área Reservada para Acessibilidade)
20h00 - Bloco do Pintinho e Convidados / Trio Giripoca
21h00 - Banda KaraKaramba
22h00 - DJ Hebert + DJ Drums / Trio Giripoca
23h00 - LAW LIMA (Direto da Bahia)
00h00 - DJ Chambinho + DJ Paulinho Mattos / Trio Giripoca
01h00 - Banda Oz Mannoz