Carnaval com muita animação e praia lotada na Barra do Sahy

Turistas aproveitam o feriadão para curtir em Aracruz Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Aracruz, no Os dias de folia tem sido de sol intenso e praia lotada no balneário de Barra do Sahy, em, no Norte do Estado . A cidade tem recebido muitos turistas que escolheram curtir o carnaval nas praias convidativas do município.

Nesta segunda-feira (4), o que se via era muita gente aproveitando para curtir a praia. Daniele Sepulcro veio com a família de Vila Velha para aproveitar a calmaria da Barra do Sahy. “Eu cheguei na sexta e vou ficar até a quarta-feira de cinzas. Quarta pela manhã a gente retorna, mas antes pretendo curtir até o final”, ressalta.

A calmaria do lugar fez com que Suelen Campagnaro seguisse de João Neiva para curtir o feriado na Barra. Para ela, o local é uma boa opção no carnaval: “Um lugar de muita tranquilidade, não tem bagunça, aqui é o carnaval da paz”, comenta.

Como na área existe muitas árvores, teve folião que preferiu curtir a sombra e contemplar o mar, como é o caso do Luan Germano. “O carnaval está excelente, bem fresco e a gente prefere ficar mais na sombra, um lugar mais tranquilo”, reforça.

E neste ano, a programação no balneário incluiu também shows no Trio Elétrico, o que não ocorria em anos anteriores. O veículo passa pela avenida principal animando os foliões. Nesta terça-feira (5), último dia de carnaval, a animação fica por conta da cantora Fernanda Pádua.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

- BARRA DO SAHY

Terça-feira (05/03)

15:00 Escola de Samba “Toque de Mestre”

Trio Elétrico (16:00-18:00) – Fernanda Pádua

Palco:

19:00 – Diego Santana

21:30 – Laura Viana e Banda NewShow (trio parado)

00:00 – Filipe Fantin

- SANTA CRUZ

Terça-feira (05/03)

17:00 - Banda de Marchinha (saída da Pracinha)

Palco:

19:00 – Lance Certo

21:30 – Mano Ghetto

00:00 – Lucas e Tiago