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Carnaval em Aracruz

Carnaval com muita animação e praia lotada na Barra do Sahy

Neste ano, shows no Trio Elétrico também animam os foliões

Publicado em 05 de Março de 2019 às 14:11

Publicado em 

05 mar 2019 às 14:11
Turistas aproveitam o feriadão para curtir em Aracruz Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Os dias de folia tem sido de sol intenso e praia lotada no balneário de Barra do Sahy, em Aracruz, no Norte do Estado. A cidade tem recebido muitos turistas que escolheram curtir o carnaval nas praias convidativas do município.
Nesta segunda-feira (4), o que se via era muita gente aproveitando para curtir a praia. Daniele Sepulcro veio com a família de Vila Velha para aproveitar a calmaria da Barra do Sahy. “Eu cheguei na sexta e vou ficar até a quarta-feira de cinzas. Quarta pela manhã a gente retorna, mas antes pretendo curtir até o final”, ressalta.
A calmaria do lugar fez com que Suelen Campagnaro seguisse de João Neiva para curtir o feriado na Barra. Para ela, o local é uma boa opção no carnaval: “Um lugar de muita tranquilidade, não tem bagunça, aqui é o carnaval da paz”, comenta.
Como na área existe muitas árvores, teve folião que preferiu curtir a sombra e contemplar o mar, como é o caso do Luan Germano. “O carnaval está excelente, bem fresco e a gente prefere ficar mais na sombra, um lugar mais tranquilo”, reforça.
E neste ano, a programação no balneário incluiu também shows no Trio Elétrico, o que não ocorria em anos anteriores. O veículo passa pela avenida principal animando os foliões. Nesta terça-feira (5), último dia de carnaval, a animação fica por conta da cantora Fernanda Pádua.
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO
- BARRA DO SAHY
Terça-feira (05/03)
15:00 Escola de Samba “Toque de Mestre”
Trio Elétrico (16:00-18:00) – Fernanda Pádua
Palco:
19:00 – Diego Santana
21:30 – Laura Viana e Banda NewShow (trio parado)
00:00 – Filipe Fantin
- SANTA CRUZ
Terça-feira (05/03)
17:00 - Banda de Marchinha (saída da Pracinha)
Palco:
19:00 – Lance Certo
21:30 – Mano Ghetto
00:00 – Lucas e Tiago
 

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