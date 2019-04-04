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Na BR 101

Carga com 17 mil garrafas de cerveja é apreendida em Linhares

Apreensão aconteceu na tarde desta quarta-feira (03) porque motorista não tinha documentação fiscal

Publicado em 04 de Abril de 2019 às 14:57

Publicado em 

04 abr 2019 às 14:57
Caminhão que levava carga de cerveja na BR 101, em Linhares Crédito: Divulgação/PRF
Um caminhão que transportava mais de 17 mil garrafas de cerveja teve toda a carga apreendida nesta quarta-feira (03), no quilômetro 153 da Rodovia BR 101, em Linhares, região Norte do Estado, por não possuir documento fiscal.
Carga de cerveja sem documentação foi apreendida na BR 101, em Linhares Crédito: Divulgação/PRF
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo Volvo/Fh 460 6x2t foi abordado no período da tarde. Durante a fiscalização, os policiais conferiram que o caminhão estava carregado com os engradados de bebidas alcoólicas, totalizando 17.040 garrafas de um litro de cerveja. No entanto, não foi apresentada a documentação da carga.
Por conta disso, uma equipe da Receita Estadual foi acionada para adotar as medidas cabíveis e todo o carregamento foi apreendido.
Carga com 17 mil garrafas de cerveja é apreendida em Linhares

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