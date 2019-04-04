Um caminhão que transportava mais de 17 mil garrafas de cerveja teve toda a carga apreendida nesta quarta-feira (03), no quilômetro 153 da Rodovia BR 101, em Linhares, região Norte do Estado, por não possuir documento fiscal.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo Volvo/Fh 460 6x2t foi abordado no período da tarde. Durante a fiscalização, os policiais conferiram que o caminhão estava carregado com os engradados de bebidas alcoólicas, totalizando 17.040 garrafas de um litro de cerveja. No entanto, não foi apresentada a documentação da carga.
Por conta disso, uma equipe da Receita Estadual foi acionada para adotar as medidas cabíveis e todo o carregamento foi apreendido.
Carga com 17 mil garrafas de cerveja é apreendida em Linhares