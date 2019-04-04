Carga com 17 mil garrafas de cerveja é apreendida em Linhares

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo Volvo/Fh 460 6x2t foi abordado no período da tarde. Durante a fiscalização, os policiais conferiram que o caminhão estava carregado com os engradados de bebidas alcoólicas, totalizando 17.040 garrafas de um litro de cerveja. No entanto, não foi apresentada a documentação da carga.