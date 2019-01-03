Canal do Rio Pequeno é reaberto em Linhares

Após ser fechado na segunda-feira (31) por conta das fortes chuvas que atingiram Linhares e região nos últimos dias, o canal entre o Rio Pequeno e a Lagoa Juparanã foi reaberto nesta quarta-feira (2). A decisão de fechamento foi da Fundação Renova, com o objetivo de impedir o contato das águas das lagoas da região com o Rio Doce.
O nível do Rio Doce ficou elevado por conta do grande volume de chuva na região. A água do rio está contaminada com rejeitos de minério depois do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG), em 2015, e não pode entrar no Rio Pequeno e nem nas lagoas.
Por conta da baixa no nível do Rio Doce, o canal foi reaberto. Entre quarta e quinta-feira, o nível diminuiu 30 centímetros. Em nota, a Renova ressaltou que tomou todas as medidas de segurança para o fechamento e a reabertura do canal.
Moradores ribeirinhos e produtores rurais haviam ficado insatisfeitos com o fechamento do canal, com receio que a água da Lagoa Juparanã inundasse casas e pastos, como já aconteceu em outras ocasiões. No entanto, a fundação garantiu que não havia risco de alagamento.
CONSTRUÇÃO
O canal foi construído no começo do ano passado e foi aberto em abril. Em setembro, uma nova obra foi feita para ampliá-lo e aumentar sua vazão. Por questões de segurança, 56 famílias foram retiradas de suas casas e o trânsito foi alterado na ocasião.
A construção do canal foi realizada pela Renova depois que a Lagoa Juparanã (que deságua no Rio Pequeno) ganhou nível e ficou represada por conta da barragem que impede que a água do Rio Doce invada o Rio Pequeno.
