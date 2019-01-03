Perto do Rio Doce

Canal do Rio Pequeno é reaberto em Linhares

Fechamento aconteceu para evitar que a água do Rio Doce, que está contaminada com rejeitos de minério, invada as lagoas da região. Abertura do canal aconteceu nesta quarta-feira (02)

Publicado em 03 de Janeiro de 2019 às 13:50

03 jan 2019 às 13:50
Abertura do canal do Rio Pequeno em Linhares Crédito: Internauta
Após ser fechado na segunda-feira (31) por conta das fortes chuvas que atingiram Linhares e região nos últimos dias, o canal entre o Rio Pequeno e a Lagoa Juparanã foi reaberto nesta quarta-feira (2). A decisão de fechamento foi da Fundação Renova, com o objetivo de impedir o contato das águas das lagoas da região com o Rio Doce.
O nível do Rio Doce ficou elevado por conta do grande volume de chuva na região. A água do rio está contaminada com rejeitos de minério depois do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG), em 2015, e não pode entrar no Rio Pequeno e nem nas lagoas.
Por conta da baixa no nível do Rio Doce, o canal foi reaberto. Entre quarta e quinta-feira, o nível diminuiu 30 centímetros. Em nota, a Renova ressaltou que tomou todas as medidas de segurança para o fechamento e a reabertura do canal.
Moradores ribeirinhos e produtores rurais haviam ficado insatisfeitos com o fechamento do canal, com receio que a água da Lagoa Juparanã inundasse casas e pastos, como já aconteceu em outras ocasiões. No entanto, a fundação garantiu que não havia risco de alagamento.
CONSTRUÇÃO
O canal foi construído no começo do ano passado e foi aberto em abril. Em setembro, uma nova obra foi feita para ampliá-lo e aumentar sua vazão. Por questões de segurança, 56 famílias foram retiradas de suas casas e o trânsito foi alterado na ocasião.
A construção do canal foi realizada pela Renova depois que a Lagoa Juparanã (que deságua no Rio Pequeno) ganhou nível e ficou represada por conta da barragem que impede que a água do Rio Doce invada o Rio Pequeno.
Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Linhares Rio Doce
A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Entenda como a atualização da NR-1 pode melhorar a saúde mental nas empresas
Juninho do Mandela participou de ataque a uma delegacia no Rio em 2012
Comando Vermelho: chefe do tráfico no Rio é preso em Guarapari
Imagem de destaque
Tiradentes: 5 filmes para entender a Inconfidência Mineira e sua importância histórica

