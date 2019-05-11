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Noroeste do ES

Caminhão fica preso debaixo de ponte em Colatina

Motorista precisou esvaziar os pneus para conseguir sair do local; placa indicava altura máxima

Publicado em 

10 mai 2019 às 21:16

Publicado em 10 de Maio de 2019 às 21:16

Apesar da placa sinalizando altura máxima, caminhão ficou preso embaixo de ponte em Colatina Crédito: TV Gazeta Noroeste
Um caminhão ficou preso embaixo da Ponte Florentino Avidos, em Colatina, no Noroeste do Estado. O veículo, carregado de material reciclável, trafegava pela Avenida Beira Rio, quando ficou entalado, por volta das 14h15 desta sexta-feira (10). Para conseguir sair do local, os pneus precisaram ser esvaziados.
De acordo com o ajudante do caminhão, ele e o motorista vinham da Bahia e seguiam para São Roque do Canaã. No Centro de Colatina, porém, os dois se perderam e acabaram presos na ponte – apesar de uma placa alertar para a altura máxima de 3,20 metros permitida no trecho. O trânsito no local ficou em pare e siga por cerca de 20 minutos.
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Para seguir viagem, um agente de trânsito da cidade acompanhou inicialmente o caminhão e indicou o caminho correto para a cidade vizinha. Coordenador de Trânsito de Colatina, Andrade Miranda explicou que o motorista seria responsável por qualquer problema em decorrência do incidente, mas que ele não será multado, pois a placa é apenas de orientação.
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