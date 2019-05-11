Caminhão fica preso debaixo de ponte em Colatina

Um caminhão ficou preso embaixo da Ponte Florentino Avidos, em, nodo Estado. O veículo, carregado de material reciclável, trafegava pela Avenida Beira Rio, quando ficou entalado, por volta das 14h15 desta sexta-feira (10). Para conseguir sair do local, os pneus precisaram ser esvaziados.

De acordo com o ajudante do caminhão, ele e o motorista vinham da Bahia e seguiam para São Roque do Canaã. No Centro de Colatina, porém, os dois se perderam e acabaram presos na ponte – apesar de uma placa alertar para a altura máxima de 3,20 metros permitida no trecho. O trânsito no local ficou em pare e siga por cerca de 20 minutos.