Caminhão atropela mulher na BR 101 em Linhares

Após o fim do expediente desta terça-feira (23), às 18h14, uma mulher voltava do trabalho, quando tentou atravessar ae acabou atropelada por um caminhão. O acidente aconteceu na altura no km 140, no bairro Canivete, em, nodo Estado. A vítima foi atendida e levada ao Hospital Rio Doce, onde permanece na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (), o trecho é pouco iluminado, o que pode ter contribuído para o atropelamento. O motorista do caminhão realizou o teste do bafômetro, que deu negativo. No entanto, ele terá que se regularizar, já que a aferição do tacógrafo (dispositivo que mede a velocidade e a distância percorrida pelo veículo) estava vencida.

Para o atendimento do acidente, a, concessionária que administra a via, informou que encaminhou ambulância, viatura de inspeção e guincho para o local, por meio do Centro de Controle Operacional (CCO). O Corpo de Bombeiros também foi acionado, assim como a PRF. Apesar da ocorrência, a pista não precisou ser interditada.

Por meio de nota, a Eco101 informou que a iluminação pública em perímetros urbanos não estão previstos em contrato e esclareceu que, de acordo com resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), é de responsabilidade da Prefeitura ou de quem for delegado por esta para a realização dos serviços.

A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Linhares, por sua vez, informou que dialoga com a Eco 101 sobre a responsabilidade da iluminação pública na rodovia federal e que, se ficar definida ser do município, este desenvolverá projetos e obras. Por fim, afirmou também que equipes de trabalho já foram impedidas várias vezes de executar serviços de iluminação no local.