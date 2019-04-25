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Norte do ES

Caminhão atropela mulher na BR 101 em Linhares

Vítima tentava atravessar a rodovia no momento do acidente e segue internada em hospital

Publicado em 24 de Abril de 2019 às 21:55

Publicado em 

24 abr 2019 às 21:55
Mulher atropelada teve ferimentos na cabeça e ficou caída de bruços na rodovia Crédito: Reprodução/TV Gazeta Norte
Após o fim do expediente desta terça-feira (23), às 18h14, uma mulher voltava do trabalho, quando tentou atravessar a BR 101 e acabou atropelada por um caminhão. O acidente aconteceu na altura no km 140, no bairro Canivete, em Linhares, no Norte do Estado. A vítima foi atendida e levada ao Hospital Rio Doce, onde permanece na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o trecho é pouco iluminado, o que pode ter contribuído para o atropelamento. O motorista do caminhão realizou o teste do bafômetro, que deu negativo. No entanto, ele terá que se regularizar, já que a aferição do tacógrafo (dispositivo que mede a velocidade e a distância percorrida pelo veículo) estava vencida.
Para o atendimento do acidente, a Eco 101, concessionária que administra a via, informou que encaminhou ambulância, viatura de inspeção e guincho para o local, por meio do Centro de Controle Operacional (CCO). O Corpo de Bombeiros também foi acionado, assim como a PRF. Apesar da ocorrência, a pista não precisou ser interditada.
Teste do bafômetro não apontou presença de álcool no organismo do motorista do caminhão Crédito: Reprodução/TV Gazeta Norte
E A ILUMINAÇÃO?
Por meio de nota, a Eco101 informou que a iluminação pública em perímetros urbanos não estão previstos em contrato e esclareceu que, de acordo com resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), é de responsabilidade da Prefeitura ou de quem for delegado por esta para a realização dos serviços.
A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Linhares, por sua vez, informou que dialoga com a Eco 101 sobre a responsabilidade da iluminação pública na rodovia federal e que, se ficar definida ser do município, este desenvolverá projetos e obras. Por fim, afirmou também que equipes de trabalho já foram impedidas várias vezes de executar serviços de iluminação no local.

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