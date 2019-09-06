Bloco cai de carreta e danifica asfalto da BR 259, em Colatina

Um bloco de granito caiu da carroceria de uma carreta e danificou o asfalto da, que atravessa parte dodo. O acidente aconteceu na madrugada desta sexta-feira (6), após o motorista perder o controle do veículo em uma curva, na altura do quilômetro 25, que fica no município de

Por volta de 1h, a carreta, que seguia sentido Vitória, invadiu a contramão e, por sorte, não atingiu ninguém. Consequentemente, porém, a pedra que estava sendo transportada caiu e estragou parte da pista. Depois, ela ainda rolou, quebrou um pedaço do canteiro e só parou depois de descer uma ribanceira que fica às margens da rodovia federal.