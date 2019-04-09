Assassinato à luz do dia em praça de Linhares

À luz do dia, na praça do bairro Interlagos II: este foi o cenário de um homicídio que aconteceu na tarde desta segunda-feira (8), em, nodo Estado. A vítima foi o jovem Patrick Rocha Pinto Magnano, de 20 anos. Além dele, um adolescente de 15 anos que andava de bicicleta no local acabou atingido por uma bala perdida.