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Norte do ES

Assassinato à luz do dia em praça de Linhares

Crime aconteceu durante a tarde desta segunda-feira (8) no bairro de Interlagos

Publicado em 08 de Abril de 2019 às 22:03

Publicado em 

08 abr 2019 às 22:03
À luz do dia, na praça do bairro Interlagos II: este foi o cenário de um homicídio que aconteceu na tarde desta segunda-feira (8), em Linhares, no Norte do Estado. A vítima foi o jovem Patrick Rocha Pinto Magnano, de 20 anos. Além dele, um adolescente de 15 anos que andava de bicicleta no local acabou atingido por uma bala perdida.
 > Homem é assassinado a tiros em bar de Linhares
O assassinato aconteceu por volta das 16h. O rapaz morreu na hora e o corpo ficou caído bem em frente ao portão da quadra de esportes da praça municipal. A Polícia Militar e a perícia da Polícia Civil foram acionadas e compareceram ao local. O corpo de Patrick foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) da cidade.
Já o menor foi socorrido pela população e levado para o Hospital Geral de Linhares. Porém, devido à gravidade do ferimento, ele precisou ser transferido para o Hospital Rio Doce. Por estar ainda sob os primeiros atendimentos, a assessoria não soube informar o atual estado de saúde do adolescente.
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De acordo com a PM, o suspeito já foi identificado e equipes trabalham na localização dele. A PC, por meio de nota, informou que o caso seguirá sob responsabilidade da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Outras informações não foram passadas para não atrapalhar o andamento das investigações.

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