Após nove meses, DNIT conclui obra na BR 259 em Colatina

As obras no trecho do quilômetro 79 da BR 259, em Colatina, no Noroeste do Estado, que estava em obras há nove meses, foi finalizada de acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).
A previsão inicial do órgão era de concluir as obras em agosto deste ano, mas o DNIT adiou o prazo para novembro, alegando a necessidade de complementos estruturais no projeto inicial.
A previsão inicial era de que as obras custariam cerca de R$ 6 milhões, mas foram gastos cerca de R$ 7,2 milhões, de acordo com o Dnit, que alegou mudança no projeto e a alta complexidade de todas as etapas da obra. O órgão informou que não registrou nenhuma fatalidade com motoristas ou funcionários e, ainda, economizou R$ 1,3 milhão, uma vez que o projeto final estava estimado em R$ 8,5 milhões.
As obras começaram no dia 27 de fevereiro, 21 dias após a ruptura da encosta no trecho, que provocou o deslizamento de mais de três mil toneladas de pedras sobre a pista e a consequente interdição total do trânsito por quase um mês. Uma carreta que passava pelo local, no momento do deslizamento, chegou a ser atingida.