Após nove meses, DNIT conclui obra na BR 259 em Colatina

Obras foram finalizadas após nove meses Crédito: Divulgação/DNIT

Colatina, no Noroeste do Estado, que estava em obras há nove meses, foi finalizada de acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). As obras no trecho do quilômetro 79 da BR 259, em, no Noroeste do Estado, que estava em obras há nove meses, foi finalizada de acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).

A previsão inicial do órgão era de concluir as obras em agosto deste ano, mas o DNIT adiou o prazo para novembro, alegando a necessidade de complementos estruturais no projeto inicial.

A previsão inicial era de que as obras custariam cerca de R$ 6 milhões, mas foram gastos cerca de R$ 7,2 milhões, de acordo com o Dnit, que alegou mudança no projeto e a alta complexidade de todas as etapas da obra. O órgão informou que não registrou nenhuma fatalidade com motoristas ou funcionários e, ainda, economizou R$ 1,3 milhão, uma vez que o projeto final estava estimado em R$ 8,5 milhões.