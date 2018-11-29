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FIM

Após nove meses, DNIT conclui obra na BR 259 em Colatina

A previsão inicial do órgão era de concluir as obras em agosto deste ano

Publicado em 29 de Novembro de 2018 às 20:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2018 às 20:40
Obras foram finalizadas após nove meses Crédito: Divulgação/DNIT
As obras no trecho do quilômetro 79 da BR 259, em Colatina, no Noroeste do Estado, que estava em obras há  nove meses, foi finalizada de acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).
A previsão inicial do órgão era de concluir as obras em agosto deste ano, mas o DNIT adiou o prazo para novembro, alegando a necessidade de complementos estruturais no projeto inicial. 
A previsão inicial era de que as obras custariam cerca de R$ 6 milhões, mas foram gastos cerca de R$ 7,2 milhões, de acordo com o Dnit, que alegou mudança no projeto e a alta complexidade de todas as etapas da obra. O órgão informou que não registrou nenhuma fatalidade com motoristas ou funcionários e, ainda, economizou R$ 1,3 milhão, uma vez que o projeto final estava estimado em R$ 8,5 milhões.
As obras começaram no dia 27 de fevereiro, 21 dias após a ruptura da encosta no trecho, que provocou o deslizamento de mais de três mil toneladas de pedras sobre a pista e a consequente interdição total do trânsito por quase um mês. Uma carreta que passava pelo local, no momento do deslizamento, chegou a ser atingida.

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