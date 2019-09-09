Após corte ilegal de eucalipto, dois homens são levados à delegacia

Delegacia de Conceição da Barra Crédito: Divulgação

Dois homens foram conduzidos à delegacia na manhã deste domingo (08) por conta do corte ilegal de eucaliptos em uma área pertencente a uma empresa de celulose, em Itaúnas , distrito de Conceição da Barra, Região Norte do Estado. A prática já causou um prejuízo de R$ 29 mil à companhia.

Polícia Militar, funcionários de uma empresa que faz a segurança patrimonial da área informaram que dois suspeitos foram flagrados cortando árvores no local. Segundo a, funcionários de uma empresa que faz a segurança patrimonial da área informaram que dois suspeitos foram flagrados cortando árvores no local.

Os militares realizaram buscas e encontraram um veículo Volkswagen Fox, de cor preta, com cinco pessoas em seu interior. Dentro do carro ainda havia um facão.

Os seguranças reconheceram os dois acusados, que receberam voz de prisão e foram conduzidos à 18ª Delegacia Regional de São Mateus.

As testemunhas disseram aos policiais que um dos suspeitos já havia sido visto cortando eucalipto na área em outros dias. Os outros três ocupantes do automóvel foram liberados.

Ainda de acordo com a PM, os funcionários da empresa de segurança contaram que já foram cortadas mais de 1.800 árvores de eucalipto na área de forma ilegal, o que corresponde a 270 metros cúbicos de madeira e um prejuízo de R$ 29 mil.

Aos policiais, os dois acusados alegaram que foram contratados para cortar as árvores e deixá-las no local. Em troca, receberiam R$ 250 por dia trabalhado.

POLÍCIA CIVIL

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que os acusados foram autuados em flagrante por furto qualificado e encaminhados à audiência de custódia.

EMPRESA

Procurada pela reportagem, a Suzano, companhia de celulose responsável pela área, respondeu que realiza a vigilância de suas áreas por meio de empresas terceirizadas e conta com um conjunto de ações e equipamentos utilizados no monitoramento e proteção de suas propriedades, inclusive para monitorar eventuais furtos.