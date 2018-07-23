Após 5 anos fechado, Cristo Redentor será reinaugurado em Colatina

Estátua do Cristo Redentor de Colatina Crédito: Brunela Alves

A estátua do Cristo Redentor, um dos principais cartões-postais de Colatina, região Noroeste do Estado, será reinaugurado nesta terça-feira (24) após quase seis anos de interdição.

A visitação estava suspensa desde novembro de 2012, quando o Corpo de Bombeiros realizou vistorias e recomendou algumas adequações à Prefeitura de Colatina, como troca das grades, instalações elétricas e até melhorias nas escadas internas da Estátua do Cristo, localizada no bairro Bela Vista.

As reformas começaram em 2016 e só foram concluídas recentemente. A atual administração da prefeitura informou que foram gastos R$ 57 mil com a reforma do Cristo e da Academia da Saúde com telas de proteção, paisagismo, iluminação, instalação elétrica, corrimão, pintura, melhorias no piso e instalação da rede de água, mas calcula que no total, as duas administrações gastaram cerca de R$ 100 mil com todos os reparos.

MISSA

A reinauguração também contará com missa presidida pelo bispo da Diocese de Colatina, Dom Wladimir Lopes Dias, às 19 horas. A celebração terá a presença do prefeito Sérgio Meneguelli.

VISITAS

Cristo Redentor em Colatina Crédito: Brunela Alves

A Secretaria de Cultura e Turismo do município informou que as visitas ao monumento acontecerão de segunda a sexta-feira de 8h às 16h30, mediante agendamento pelo telefone (27) 3177-7073. A entrada é gratuita.

As visitas deverão ser acompanhadas, de acordo com a secretária Thaís Rodrigues da Silva.

"No primeiro momento será aberto somente em dias de semana, pois a visita deve ser acompanhada. Desta forma, conseguiremos fazer um controle de público para que tenhamos mais segurança, obedecendo assim as normas do Corpo de Bombeiros", disse.

HISTÓRIA

A Estátua do Cristo foi inaugurada pela Prefeitura de Colatina em 1975 no bairro Cristo Redentor, que mais tarde recebeu o nome de Bela Vista, na região central da cidade, na administração do então prefeito Paulo Stefenoni.

Construída pelo arquiteto, desenhista, pintor e escultor autodidata capixaba Antonio Francisco Moreira, foi considerada na época a segunda maior estátua do Brasil, ficando atrás apenas do Cristo Redentor do Rio de Janeiro.

Dimensões:

*Altura total de 35,5 metros

*Altura da estátua: 20 metros

*Pedestal: 15,5 metros

*Comprimento das mãos: 1,80 metro

*Comprimento de um braço a outro: 40 metros.

SERVIÇO

Dias de visitas: Segunda a sexta-feira

Horário: 08h às 16h30, mediante agendamento pelo telefone (27) 3177-7073