Adolescente que saiu do Iases volta a cometer crimes em Linhares

Unidade de internação para menores em Linhares que faz parte do complexo Crédito: Iases/Divulgação

liberado do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) por determinação do STF, foi apreendido por tentativa de roubo em Linhares, região Norte do Estado. Um adolescente de 17 anos, que havia sido, foi apreendido por tentativa de roubo em Linhares, região Norte do Estado.

De acordo com a Polícia Militar (PM), durante um patrulhamento no bairro Canivete, na tarde de segunda-feira (15), os militares avistaram um indivíduo sem camisa em atitude suspeita, próximo a um beco onde constantemente é denunciado pela população por estar acontecendo tráfico de drogas.

Ao avistar a viatura, o indivíduo jogou no chão uma carteira de cigarros, onde foi encontrado um cachimbo e três pedras de crack.

No momento da abordagem, uma moradora do beco, que preferiu não se identificar, disse que o mesmo indivíduo estava em seu quintal próximo à porta de sua residência, mas não sabia o motivo.

Os policiais identificaram que se tratava de um menor de 17 anos. Ele confessou aos militares que estava praticando furtos na região para quitar uma dívida de drogas que já estava em R$ 2 mil.

OUTRAS INFRAÇÕES

O adolescente informou que no domingo (14), ele e uma outra pessoa arrombaram uma residência no bairro Santa Cruz, onde levaram alguns pertences que ficaram com o seu comparsa e que, poucas horas antes de ser abordado pelos militares, voltou a residência arrombada anteriormente e cometeu um segundo furto, no qual levou uma bolsa da empregada da residência.

A vítima do furto, uma mulher de 53 anos, foi localizada pelos militares. Em depoimento, ela informou que estava na casa em que trabalha, realizando uma limpeza na parte de dentro, quando avistou um vulto e viu uma pessoa com um objeto em uma das mãos.

Ao se aproximar, o menor teria corrido em sua direção, mas a vítima conseguiu correr e se trancar em um dos quartos da residência, onde gritou por socorro e o adolescente conseguiu fugir. A vítima deu falta do valor de R$ 250,00 em espécie que estava em sua bolsa.

APREENSÃO

O menor foi apreendido junto com o material ilícito e foi encaminhado para a Delegacia de Linhares.

A vítima de 53 anos compareceu à delegacia e reconheceu o menor como sendo o autor do crime.

A Polícia Civil informou que o adolescente têm várias passagens por infrações semelhantes a furtos e roubos. "Ele assinou um ato infracional análogo ao crime de tentativa de roubo e posse de droga para consumo próprio", diz a nota.