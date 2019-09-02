Adolescente morre após ser picada por escorpião no ES

Geovana Rodrigues foi vestir um short quando acabou picada pelo animal Crédito: Gildo Loyola/Arquivo/Reprodução

Ecoporanga, Região Noroeste do Estado. O caso aconteceu na última sexta (30), no distrito de Muritiba, zona rural do município. Geovana Rodrigues foi socorrida e levada a um hospital de Minas Gerais, onde ela morreu na madrugada deste domingo (1º). Uma adolescente de 13 anos morreu após ser picada por um escorpião em, Regiãodo Estado. O caso aconteceu na última sexta (30), no distrito de Muritiba, zona rural do município. Geovana Rodrigues foi socorrida e levada a um hospital de Minas Gerais, onde ela morreu na madrugada deste domingo (1º).

Segundo informações da Secretaria de Vigilância Epidemiológica de Ecoporanga, Geovana foi picada pelo escorpião após vestir um short. O animal estava na roupa dela.

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A adolescente foi levada a um hospital em Carlos Chagas, Minas Gerais, depois foi transferida para outro hospital, em Teófilo Otoni. No entanto, seu estado de saúde era gravíssimo e ela morreu no domingo.

Nesta segunda-feira (2), a Vigilância informou que vai entrar em contato com a Secretaria de Saúde de Minas Gerais, para entender melhor o caso.

Além disso, nesta terça-feira (03) uma equipe vai ao distrito onde Geovana morava para vistoriar o local e conversar com a família.

A Vigilância do município ainda explicou que o hospital de Ecoporanga possui o soro usado em casos de picadas de escorpiões.

De acordo com a secretaria, neste ano foram registrados 90 casos de picadas de escorpião em Ecoporanga. A morte de Geovana foi o primeiro óbito em decorrência disso.

COMOÇÃO NO ENTERRO

Moradores do distrito de Muritiba no velório de Geovana Rodrigues, na manhã desta segunda-feira Crédito: Página Muritiba matar saudade aqui/Facebook