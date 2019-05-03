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Distrito de Baunilha

Acidente grave na BR 259 em Colatina

Duas pessoas ficaram feridas; o estado de saúde não foi informado
Karen Benicio

Karen Benicio

Publicado em 

03 mai 2019 às 19:21

Publicado em 03 de Maio de 2019 às 19:21

Acidente na BR 259, em Colatina Crédito: Reprodução | Internet
Dois motoristas ficaram feridos em um acidente envolvendo um caminhão e uma moto no quilômetro 38 da BR 259, em Colatina, no Norte do Espírito Santo. A colisão aconteceu por volta das 14h40 desta sexta-feira (03), no Distrito de Baunilha. 
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão tombou e pegou fogo após a batida. As vítimas foram resgatadas e encaminhadas para hospitais da região. Não há informações sobre o estado de saúde delas.
Devido ao acidente, o trecho ficou interditado nos dois sentidos até às 18h30 para o controle das chamas e remoção dos veículos. Por volta das 19h, a via começou a operar em sistema pare e siga.
VEJA VÍDEO
> Motorista bate carro na traseira de caminhão e abandona veículo em Vitória
 
 

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