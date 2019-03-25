Acidente em Colatina: caminhão tomba e derrama óleo diesel em rodovia

Caminhão tomba na alça da ES 248 que dá acesso à ES 259, na altura da Segunda Ponte, em Colatina Crédito: Larissa Avilez

Colatina, no Noroeste do Estado. O acidente aconteceu na alça de acesso da ES 248, já praticamente na entrada da BR 259, na altura da Ponte Sérgio Ceotto (Segunda Ponte). O motorista sofreu escoriações leves, e um dos dois auxiliares acabou detido pela polícia. Um caminhão com três pessoas tombou nesta segunda-feira (25), por volta das 12h30, em, nodo Estado. O acidente aconteceu na alça de acesso da ES 248, já praticamente na entrada da BR 259, na altura da Ponte Sérgio Ceotto (Segunda Ponte). O motorista sofreu escoriações leves, e um dos dois auxiliares acabou detido pela polícia.

De acordo com os envolvidos, eles saíram de uma empresa, localizada no bairro Carlos Germano Naumann, e iam em direção ao bairro Luiz Iglesias, quando o motorista perdeu o controle do veículo ao tentar fechar a porta que havia aberto sozinha durante o trajeto. Na curva, o caminhão acabou subindo no canteiro, arrancando uma placa de sinalização e tombando em seguida.

Por causa do choque, cerca de 300 litros de óleo diesel do tanque de combustível se espalharam pelas faixas e chegaram a provocar a queda de um motociclista, que derrapou na pista. O motorista do caminhão, identificado apenas como Geanderson, foi levado a um hospital particular e passa bem.

DETENÇÃO

Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, um dos auxiliares recusou ser atendido e levado pela ambulância – o que levantou suspeitas dos policiais. Em consulta no sistema, constatou-se que havia um mandado de prisão preventiva em aberto contra ele, desde junho do ano passado. Durante o atendimento dae do, um dos auxiliares recusou ser atendido e levado pela ambulância – o que levantou suspeitas dos policiais. Em consulta no sistema, constatou-se que havia um mandado de prisão preventiva em aberto contra ele, desde junho do ano passado.

Identificado como Felipe dos Santos Ferreira, de 23 anos, ele era considerado foragido da Justiça e suspeito de homicídio duplamente qualificado, cometido em Cariacica. De acordo com a PM, ele será encaminhado a um pronto socorro e levado, depois, ao Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Colatina.

SITUAÇÃO DA RODOVIA

Crédito: Larissa Avilez