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Acidente deixa 4 pessoas feridas na BR 101 em Conceição da Barra

De acordo com informações da PRF, o motorista da S10 perdeu o controle do veículo, bateu com o carro em um barranco e capotou

Publicado em 02 de Março de 2019 às 19:05

Publicado em 

02 mar 2019 às 19:05
Quatro pessoas feridas em acidente na BR-101 em Conceição da Barra Crédito: Internauta
Mais um acidente foi registrado no início da tarde deste sábado (2), por volta das 12h. Desta vez, o condutor de um veículo S10, com placas de Cariacica, perdeu o controle da direção ao tentar fazer uma ultrapassagem no Km 29 da BR 101, no sentido Norte, em Conceição da Barra.
De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista da S10 perdeu o controle do veículo, bateu com o carro em um barranco e capotou.
Quatro pessoas, sendo uma mulher, um homem e duas crianças de 2 e 10 anos de idade, estavam no veículo. Todos sofreram escoriações e foram socorridas para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus.
Um veículo Ford Fiesta, que vinha logo atrás da S10 e seguia no mesmo sentido, também se envolveu no acidente. Para não colidir com a S10, o motorista acabou batendo em um barranco às margens da rodovia. O condutor estava sozinho no veículo e não se feriu.
O trânsito chegou a ser interditado no momento do acidente, mas já foi completamente liberado. 

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