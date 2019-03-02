Acidente deixa 4 pessoas feridas na BR 101 em Conceição da Barra

Quatro pessoas feridas em acidente na BR-101 em Conceição da Barra Crédito: Internauta

Norte, em Conceição da Barra. Mais um acidente foi registrado no início da tarde deste sábado (2), por volta das 12h. Desta vez, o condutor de um veículo S10, com placas de Cariacica, perdeu o controle da direção ao tentar fazer uma ultrapassagem no Km 29 da BR 101, no sentido, em

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista da S10 perdeu o controle do veículo, bateu com o carro em um barranco e capotou.

Quatro pessoas, sendo uma mulher, um homem e duas crianças de 2 e 10 anos de idade, estavam no veículo. Todos sofreram escoriações e foram socorridas para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus.

Um veículo Ford Fiesta, que vinha logo atrás da S10 e seguia no mesmo sentido, também se envolveu no acidente. Para não colidir com a S10, o motorista acabou batendo em um barranco às margens da rodovia. O condutor estava sozinho no veículo e não se feriu.