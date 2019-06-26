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Noroeste do ES

Acidente com moto e ciclista deixa três feridos em Nova Venécia

Ciclista acabou atropelado por uma motocicleta, na qual estava uma mulher e outro homem

Publicado em 26 de Junho de 2019 às 18:52

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

26 jun 2019 às 18:52
Atropelamento nesta terça-feira (25), em Nova Venécia, deixou três pessoas feridas Crédito: Internauta
Três pessoas ficaram feridas após um acidente nesta terça-feira (25), em Nova Venécia, no Noroeste do Estado. Um homem tentou atravessar uma rua do bairro São Cristóvão de bicicleta e acabou atropelado por uma moto, na qual estava uma mulher e um outro homem.
Após acionarem o Corpo de Bombeiros por volta das 17h40, as três vítimas permaneceram no local do acidente. Conscientes, os três sofreram apenas escoriações leves pelo corpo e foram encaminhados a um pronto socorro. Contatado pelo Gazeta Online, o hospital particular não quis informar se todos já haviam sido liberados.

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