Acidente com moto e ciclista deixa três feridos em Nova Venécia

Três pessoas ficaram feridas após um acidente nesta terça-feira (25), em Nova Venécia, no Noroeste do Estado. Um homem tentou atravessar uma rua do bairro São Cristóvão de bicicleta e acabou atropelado por uma moto, na qual estava uma mulher e um outro homem.
Após acionarem o Corpo de Bombeiros por volta das 17h40, as três vítimas permaneceram no local do acidente. Conscientes, os três sofreram apenas escoriações leves pelo corpo e foram encaminhados a um pronto socorro. Contatado pelo Gazeta Online, o hospital particular não quis informar se todos já haviam sido liberados.