Peregrinos de Afonso Cláudio, no ES, vão a Aparecida do Norte a pé

Peregrinos saem de Afonso Cláudio rumo a Aparecida do Norte a pé Crédito: Redes Sociais

A equipe da caminhada é formada por 14 homens, incluindo os que trabalham no apoio, como motorista e cozinheiro. Nesta terça-feira (08), os romeiros estão passando pelo município de Porto Real, no Rio de Janeiro, pela Via Dutra. A próxima parada para um descanso será na cidade de Resende, também no estado do Rio de Janeiro.

Thiago Sobreira, 30 anos, que é um dos mais novos dos peregrinos da Matriz São Sebastião, conta que já andaram cerca de 580 km e que o grupo é um exemplo de superação. “Além de mim, tem um de 24 anos, e o restante tem mais de 50. Tem dia que a gente anda 10 horas, mas já chegamos a andar 16 horas em um só dia.”

Essa é a primeira vez que eles se reuniram para essa caminhada em prol da fé. “Tudo começou depois de uma caminhada até o Convento da Penha, no Espírito Santo. Quatro homens começaram a se organizar para ir até Aparecida e outros abraçaram a ideia”, disse Thiago.

Para chegar no dia programado, os fieis organizaram um cronograma, mas no início da caminhada tiveram um imprevisto que atrasou o percurso. “Quando a gente estava passando em São José do Calçado, um homem sugeriu um atalho, mas que na verdade foi mais longo e atrasamos quase três dias para voltar ao percurso que já tínhamos traçado”, lembrou o peregrino.