Creche suspende aulas após 7 crianças passarem mal em Santa Leopoldina

Pelo menos sete crianças de uma creche municipal de Santa Leopoldina, na Região Serrana do Espírito Santo, foram parar no hospital do município com os mesmo sintomas: vômito e diarreia. O caso foi registrado na última sexta-feira (14). Nesta segunda (17), as aulas do Cemei São Francisco de Assis foram canceladas.
De acordo com a Prefeitura de Santa Leopoldina, as aulas foram suspensas para que fosse feito um serviço de higienização, que inclui a limpeza da caixa d'água, de mesas, cadeiras, brinquedos e louças. A aula será normal nesta terça-feira (18).
"A Secretaria Municipal de Educação registrou na última sexta-feira (14), no Cemei São Francisco de Assis, um quadro de crianças com sintomas de vômito e diarreia. Diante dos casos, por prevenção e para que seja feito o serviço de higienização do Cemei, as aulas dessas segunda-feira (17), estão suspensas", diz a nota da prefeitura.
O município trabalha para tentar identificar por que razão os alunos passaram mal. Ainda de acordo com a prefeitura, a merenda servida aos alunos é fresca.
"As Secretarias de Educação e Saúde já trabalham para tentar identificar o que gerou a virose. É importante descartar que periodicamente a Vigilância Sanitária realiza a coleta de água dos Cemeis e escolas do município, para análise. Além disso, a merenda servida aos alunos é fresca, de qualidade e tem o acompanhamento de uma nutricionista", encerra a nota.