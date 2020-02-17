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Região Serrana

Creche suspende aulas após 7 crianças passarem mal em Santa Leopoldina

De acordo com a Prefeitura de Santa Leopoldina, as aulas foram suspensas para que fosse feito um serviço de higienização, que inclui a limpeza da caixa d'água, de mesas, cadeiras, brinquedos e louças

Publicado em 17 de Fevereiro de 2020 às 13:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 fev 2020 às 13:29
Prefeitura de Santa Leopoldina decidiu cancelar as aulas no Cemei São Francisco de Assis Crédito: Divulgação
Pelo menos sete crianças de uma creche municipal de Santa Leopoldina, na Região Serrana do Espírito Santo, foram parar no hospital do município com os mesmo sintomas: vômito e diarreia. O caso foi registrado na última sexta-feira (14). Nesta segunda (17), as aulas do Cemei São Francisco de Assis foram canceladas.
De acordo com a Prefeitura de Santa Leopoldina, as aulas foram suspensas para que fosse feito um serviço de higienização, que inclui a limpeza da caixa d'água, de mesas, cadeiras, brinquedos e louças. A aula será normal nesta terça-feira (18).
"A Secretaria Municipal de Educação registrou na última sexta-feira (14), no Cemei São Francisco de Assis, um quadro de crianças com sintomas de vômito e diarreia. Diante dos casos, por prevenção e para que seja feito o serviço de higienização do Cemei, as aulas dessas segunda-feira (17), estão suspensas", diz a nota da prefeitura.

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O município trabalha para tentar identificar por que razão os alunos passaram mal. Ainda de acordo com a prefeitura, a merenda servida aos alunos é fresca.
"As Secretarias de Educação e Saúde já trabalham para tentar identificar o que gerou a virose. É importante descartar que periodicamente a Vigilância Sanitária realiza a coleta de água dos Cemeis e escolas do município, para análise. Além disso, a merenda servida aos alunos é fresca, de qualidade e tem o acompanhamento de uma nutricionista", encerra a nota.

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