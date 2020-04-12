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Tem preso às ferragens

Acidente entre carro e caminhão interdita parte da BR-262 em Domingos Martins

A colisão ocorreu na manhã deste domingo (12) entre um Polo e um caminhão, no quilômetro 33 da rodovia federal. Bombeiros, Samu e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) estão no local. Pista está parcialmente interditada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 abr 2020 às 11:03

Publicado em 12 de Abril de 2020 às 11:03

Um Polo bateu na traseira de um caminhão na BR 262, em Domingos Martins
Um Polo bateu na traseira de um caminhão na BR 262, em Domingos Martins Crédito: Internauta
Um acidente envolvendo um Volkswagen Polo e um caminhão deixou pelo menos uma pessoa presa às ferragens na BR 262, na manhã deste domingo (12), em Domingos Martins. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, era por volta das 8h40, quando o veículo menor colidiu na traseira do caminhão no sentido Vitória.
A parte dianteira do Polo ficou bastante destruída e houve vazamento de óleo do motor
A parte dianteira do Polo ficou bastante destruída e houve vazamento de óleo do motor Crédito: Internauta
Após a colisão, vazou óleo do motor do Polo e foi preciso espalhar pó de serragem na pista para realizar a contenção. Bombeiros e também o Samu foram acionados para socorrerem os feridos. Em contato com a reportagem, a PRF informou que a batida ocorreu no quilômetro 33 da rodovia federal, próximo à fábrica de uma empresa de água mineral.
Por conta dos trabalhos de limpeza e socorro aos feridos, o fluxo foi interrompido e está liberado apenas no sentido oposto ao do acidente.

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