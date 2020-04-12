Acidente entre carro e caminhão interdita parte da BR-262 em Domingos Martins

Um acidente envolvendo um Volkswagen Polo e um caminhão deixou pelo menos uma pessoa presa às ferragens na BR 262, na manhã deste domingo (12), em Domingos Martins. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, era por volta das 8h40, quando o veículo menor colidiu na traseira do caminhão no sentido Vitória.
Após a colisão, vazou óleo do motor do Polo e foi preciso espalhar pó de serragem na pista para realizar a contenção. Bombeiros e também o Samu foram acionados para socorrerem os feridos. Em contato com a reportagem, a PRF informou que a batida ocorreu no quilômetro 33 da rodovia federal, próximo à fábrica de uma empresa de água mineral.
Por conta dos trabalhos de limpeza e socorro aos feridos, o fluxo foi interrompido e está liberado apenas no sentido oposto ao do acidente.