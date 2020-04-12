Acidente entre carro e caminhão interdita parte da BR-262 em Domingos Martins

Após a colisão, vazou óleo do motor do Polo e foi preciso espalhar pó de serragem na pista para realizar a contenção. Bombeiros e também o Samu foram acionados para socorrerem os feridos. Em contato com a reportagem, a PRF informou que a batida ocorreu no quilômetro 33 da rodovia federal, próximo à fábrica de uma empresa de água mineral.