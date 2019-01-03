Zelador de igreja sai para trabalhar e desaparece em Vitória

Zelador Nilton Ribeiro de Oliveira está desaparecido desde o dia 31/12 Crédito: Arquivo Pessoal

O zelador Nilton Ribeiro Oliveira, de 57 anos, está desaparecido desde a última segunda-feira, 31 de dezembro. Segundo informações da família dele, Nilton saiu cedo de sua casa, no bairro São Pedro, para trabalhar em uma igreja evangélica em Santo Antônio, Vitória. No entanto, ele nem chegou a entrar no serviço. O carro e os pertences do zelador foram encontrados na rua da igreja, segundo conta a filha dele, Gleice Oliveira.

Zelador Nilton Ribeiro de Oliveira está desaparecido desde o dia 31/12 Crédito: Arquivo Pessoal

"Meu pai tem o costume de chegar bem cedo no trabalho. Ele saiu de casa, no dia 31, pouco antes das 6h. Ele foi para o trabalho, mas não entrou no local. A informação que temos é que ele saiu só com uma mochila preta nas costas. Deixou o carro aberto estacionado próximo à igreja, com celular, chave e outros pertences dentro. E desde então estamos procurando por ele".

Ainda de acordo com o relato de Gleice, o pai foi visto por um conhecido da família na segunda-feira (31) à tarde em João Neiva.

"Um conhecido nosso viu meu pai em João Neiva, mas por não saber que ele estava desaparecido, ele nem nos avisou. Outras pessoas já nos deram informações de terem visto meu pai em outras localidades, mas são informações bem desencontradas. Meu marido foi até Resplendor (MG) na tentativa de encontrá-lo, mas não teve nenhum notícia dele. Meu pai estava apresentando sinais de depressão desde que perdeu a mãe dele, há cerca de um ano", lamentou.