Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Viúva de Boechat não vai comparecer às missas em homenagem ao marido
Reclusa

Viúva de Boechat não vai comparecer às missas em homenagem ao marido

Apesar da vontade em participar dos eventos para prestigiar a memória dele, Veruska Seibel disse que esse momento será destinado para se dedicar às filhas e ajudá-las a voltar a rotina
Karen Benicio

Karen Benicio

Publicado em 

19 fev 2019 às 20:10

Publicado em 19 de Fevereiro de 2019 às 20:10

Ricardo Boechat e Veruska Seibel em 2013 Crédito: Cedoc | A Gazeta
A capixaba Veruska Seibel Boechat, viúva do jornalista Ricardo Boechat - morto no dia 11 de fevereiro após a queda de um helicóptero em São Paulo - , publicou uma mensagem na rede social Instagram dizendo que não irá comparecer às missas em homenagem ao marido.
De acordo com ela, apesar da vontade em participar dos eventos para prestigiar a memória dele, esse momento será destinado para se dedicar às filhas e ajudá-las a voltar a rotina. Veruska aproveitou ainda para agradecer o carinho, apoio e orações de amigos e familiares.
"Sei que nesta terça haverá missas encomendadas por amigos queridos em memória do meu marido em cidades como o Rio, na igreja da PUC onde eu estudei, e em Vitória, minha terra natal, e que amanhã haverá uma missa em Niterói, onde moram meus cunhados com suas famílias e minha sogra e onde ele viveu tantos anos.
Com muita honra e orgulho agradeço tanto carinho, tantas orações. Mesmo que eu viva mil anos jamais conseguirei retribuir tanto amor, mas não estaremos presentes nelas, porque hoje achei que era hora das nossas filhas voltarem à escola, em São Paulo, para a rotina delas, onde foram recebidas com lindas mensagens como essa. Eu queria estar em todas as homenagens, falar dele pra todo mundo, do meu amor por ele, do orgulho imenso que tenho pela pessoa que ele foi, mas essa semana vou ficar sozinha com elas, com ele no meu coração e nas memórias da nossa casa e com a minha dor", relatou.
VEJA A PUBLICAÇÃO

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Capixaba Instagram ricardo boechat
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que Trump pode fazer militarmente se Irã não responder a seu ultimato
Imagem de destaque
Trump concorda com cessar-fogo de 15 dias com Irã e diz que Estreito de Ormuz será reaberto
Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados