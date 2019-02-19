Viúva de Boechat não vai comparecer às missas em homenagem ao marido

De acordo com ela, apesar da vontade em participar dos eventos para prestigiar a memória dele, esse momento será destinado para se dedicar às filhas e ajudá-las a voltar a rotina. Veruska aproveitou ainda para agradecer o carinho, apoio e orações de amigos e familiares.

"Sei que nesta terça haverá missas encomendadas por amigos queridos em memória do meu marido em cidades como o Rio, na igreja da PUC onde eu estudei, e em Vitória, minha terra natal, e que amanhã haverá uma missa em Niterói, onde moram meus cunhados com suas famílias e minha sogra e onde ele viveu tantos anos.

Com muita honra e orgulho agradeço tanto carinho, tantas orações. Mesmo que eu viva mil anos jamais conseguirei retribuir tanto amor, mas não estaremos presentes nelas, porque hoje achei que era hora das nossas filhas voltarem à escola, em São Paulo, para a rotina delas, onde foram recebidas com lindas mensagens como essa. Eu queria estar em todas as homenagens, falar dele pra todo mundo, do meu amor por ele, do orgulho imenso que tenho pela pessoa que ele foi, mas essa semana vou ficar sozinha com elas, com ele no meu coração e nas memórias da nossa casa e com a minha dor", relatou.