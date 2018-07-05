Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Viu um crime? Saiba como fazer uma denúncia policial pela internet
Anonimato

Viu um crime? Saiba como fazer uma denúncia policial pela internet

Crimes como tráfico de drogas, homicídio, violência contra criança, mulher ou idoso, roubo e furto e outros crimes poderão ser relatados por esse sistema

Publicado em 05 de Julho de 2018 às 13:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jul 2018 às 13:25
O novo sistema possibilita o envio de fotos e vídeos para possível identificação de suspeitos Crédito: Reprodução
Denúncias que eram feitas a partir do telefone 181 agora também poderão ser feitas por meio da internet. O site do Disque Denúncia foi inaugurado na manhã desta quinta-feira (5). Crimes como tráfico de drogas, homicídio, violência contra criança, mulher ou idoso, roubo e furto e outros crimes poderão ser relatados por esse sistema.
De acordo com o secretário Estadual de Segurança Pública, coronel Nylton Rodrigues, o site é totalmente seguro e criptografado e foi desenvolvido em parceira com o Instituto da Tecnologia da Informação e Comunicação do Espírito Santo (Prodest).
É tudo criptografado, justamente para se garantir o sigilo e o anonimato absolutos. A população pode ficar despreocupada porque ninguém vai verificar IP. Nem a polícia consegue identificar. Nós garantimos o anonimato. As mesmas providências de segurança dos bancos nós temos em nossos sites. As polícias trabalham com informação e a população fazem a função dos olhos, declarou.
O novo sistema possibilita o envio de fotos e vídeos para possível identificação de suspeitos, algo que não era possível ser feito antes. Se vier anexado áudio ou imagem facilita o trabalho da investigação e chegamos mais rápido à autoria de crimes, explicou.
O site pede ao denunciante cinco informações no momento da denúncia: informações sobre o crime, autoria, vítima, complemento e anexo de algum documento, vídeo ou foto. Apenas o primeiro campo é obrigatório, com informações sobre onde o crime aconteceu.
Quando nós recebemos denúncias pelo 181 precisamos saber onde aconteceu, para encaminhar para o batalhão ou para o delegado daquele local. São informações que precisamos ter para ir à frente, disse. As imagens ou qualquer outro arquivo podem ser utilizados para produzir provas posteriormente.
De acordo com o gerente do Disque Denúncia, Paulo Expedicto Amaral, as perguntas são importantes para que a polícia tenha mais informações sobre o delito.
São cinco perguntas que foram concebidas e foram estudadas com quem atua na repressão e apuração desses crimes. Os scripts e roteiros foram criados para validar uma denúncia e para que tenha um resultado prático, argumentou.
Segundo o governo, não há previsão da criação de um aplicativo, por não ser tão seguro quanto o site. Optamos pelo site por ser mais seguro, reforçou Nylton.
Mesmo sem a divulgação do site, que está no ar desde a tarde desta quarta-feira, 30 denúncias foram feitas por meio do sistema. Segundo o gerente do Disque Denúncia, o Estado é pioneiro em oferecer o anonimato pela internet.
Diferente de outros Estados, em que os serviços garantem o sigilo da fonte, o Estado não se contenta com isso. Através de criptografia garantimos além da garantia do sigilo da fonte, o anonimato. Nem a polícia sabe quem mandou, explicou Paulo Expedicto Amaral.
REDUÇÕES DE FURTOS E ROUBOS
A Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp) também anunciou a redução de roubos e furtos no Espírito Santo no primeiro semestre deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Foram 28% menos delitos contra taxistas, 35% menos roubos e furtos a transporte público, 47% menos roubos e furtos a estabelecimentos comerciais, 34% menos roubos de veículos e 25% de redução em residências.
Nylton Rodrigues ponderou que mesmo com a paralisação da Polícia Militar, em fevereiro do ano passado, a redução foi significativa na comparação com outros meses e com o ano de 2016 e que apenas furtos e roubos de veículos foram registrados corretamente.
Em fevereiro nós tivemos alguns crimes que não foram nem registrados devido a greve, já que a polícia não funcionou plenamente, ponderou.
SERVIÇO
Site do Disque Denúncia - https://disquedenuncia181.es.gov.br/

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados