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36,3ºC

Vitória registra tarde mais quente de 2019

A temperatura máxima registrada foi de 36,3º C

Publicado em 

18 fev 2019 às 22:55

Publicado em 18 de Fevereiro de 2019 às 22:55

Banhistas em dia de sol e calor na Praia da Costa Crédito: Marcelo Prest
É possível notar que nos últimos dias os capixabas estão tendo que encarar as altas temperaturas que atingem o Espírito Santo. O calor é tanto que Vitória bateu o recorde de tarde mais quente de 2019, registrando a máxima de 36,3ºC.
> Por que as águas das praias do Sul do ES são mais claras que as do Norte?
De acordo com o Climatempo, a temperatura foi registrada às 13 horas e a sensação de calor chegou a 41º C. Nos últimos dias, segundo o instituto, as temperaturas e a umidade relativa do ar estão elevadas em Vitória, por isso a população capixaba tem tido dias abafados.
> Vila Velha tem 17 áreas com risco de deslizamento de terra e pedra
O instituto ainda explica que a elevada umidade do ar nas horas mais quentes do dia vem sendo responsável pela grande sensação de abafamento em Vitória. De forma geral, segundo o Climatempo, o ar muito úmido aumenta a sensação de calor. O ar seco diminui a sensação de abafamento.
> Vitória registrou a sensação de calor de 49º C.
Mas o abafamento na Capital pode diminuir na próxima quinta-feira (21). É que um sistema de alta pressão atmosférica volta a ganhar força sobre o Espírito Santo. O nível de umidade no ar pode baixar e as condições para chuva diminuem em todo o Estado. 
PREVISÃO DE CHUVA
Nesta terça (19) e na quarta-feira (20) áreas de instabilidade ainda atuam sobre o Espírito Santo e várias pancadas de chuva podem ocorrer por todo o Estado, algumas sendo moderadas a fortes também na Grande Vitória.
Há risco de raios. Porém, a partir da quinta-feira (21), quando um sistema de alta pressão atmosférica se intensifica sobre a Região Sudeste enfraquecendo muito as áreas de instabilidade, o ar deve ficar mais seco no Espírito Santo e a chance de chuva na sexta-feira (22) e no sábado (23), já será muito baixa.
CHUVA DESTE MÊS SUPERA A MÉDIA EM VITÓRIA
A chuva não tem dado as caras no Estado, mas, devido a um temporal entre os dias 7 e 8 de fevereiro, quando choveu 73 mm sobre Vitória, a Capital capixaba deve terminar o mês com chuva acima da média.
Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) o acumulado de chuva do dia 1 até 9 horas desta segunda-feira (18) foi de 106,5 mm, valor que supera em 34% a média de chuva para fevereiro que é de 74 mm.

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