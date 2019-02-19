Vitória registra tarde mais quente de 2019

Banhistas em dia de sol e calor na Praia da Costa Crédito: Marcelo Prest

Vitória bateu o recorde de tarde mais quente de 2019, registrando a máxima de 36,3ºC. É possível notar que nos últimos dias os capixabas estão tendo que encarar as altas temperaturas que atingem o Espírito Santo. O calor é tanto quebateu o recorde de tarde mais quente de 2019, registrando a máxima de 36,3ºC.

Climatempo, a temperatura foi registrada às 13 horas e a sensação de calor chegou a 41º C. Nos últimos dias, segundo o instituto, as temperaturas e a umidade relativa do ar estão elevadas em Vitória, por isso a população capixaba tem tido dias abafados. De acordo com o, a temperatura foi registrada às 13 horas e a sensação de calor chegou a 41º C. Nos últimos dias, segundo o instituto, as temperaturas e a umidade relativa do ar estão elevadas em Vitória, por isso a população capixaba tem tido dias abafados.

O instituto ainda explica que a elevada umidade do ar nas horas mais quentes do dia vem sendo responsável pela grande sensação de abafamento em Vitória. De forma geral, segundo o Climatempo, o ar muito úmido aumenta a sensação de calor. O ar seco diminui a sensação de abafamento.

Mas o abafamento na Capital pode diminuir na próxima quinta-feira (21). É que um sistema de alta pressão atmosférica volta a ganhar força sobre o Espírito Santo. O nível de umidade no ar pode baixar e as condições para chuva diminuem em todo o Estado.

PREVISÃO DE CHUVA

Grande Vitória. Nesta terça (19) e na quarta-feira (20) áreas de instabilidade ainda atuam sobre o Espírito Santo e várias pancadas de chuva podem ocorrer por todo o Estado, algumas sendo moderadas a fortes também na

Região Sudeste enfraquecendo muito as áreas de instabilidade, o ar deve ficar mais seco no Espírito Santo e a chance de chuva na sexta-feira (22) e no sábado (23), já será muito baixa. Há risco de raios. Porém, a partir da quinta-feira (21), quando um sistema de alta pressão atmosférica se intensifica sobre ae enfraquecendo muito as áreas de instabilidade, o ar deve ficar mais seco no Espírito Santo e a chance de chuva na sexta-feira (22) e no sábado (23), já será muito baixa.

CHUVA DESTE MÊS SUPERA A MÉDIA EM VITÓRIA

A chuva não tem dado as caras no Estado, mas, devido a um temporal entre os dias 7 e 8 de fevereiro, quando choveu 73 mm sobre Vitória, a Capital capixaba deve terminar o mês com chuva acima da média.