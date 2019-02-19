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Temperatura

Vitória registra sensação de calor de 49º C

Apesar do calorão, a sensação de grande abafamento deve dar uma trégua aos capixabas na próxima quinta-feira (21)

Publicado em 

18 fev 2019 às 22:33

Publicado em 18 de Fevereiro de 2019 às 22:33

Banhistas aproveitam o calorão no Espírito Santo Crédito: Bernado Coutinho
E o calorão não deu trégua as capixabas no último final de semana. No sábado(16), a Capital do Espírito Santo, Vitória, registrou a sensação de calor de 49º C, segundo o Climatempo
> ES tem alerta de chuva de granizo e tempestade de raios
O instituto explica que a temperatura máxima registrada no termômetro foi de 34º C, mas a sensação de calor foi ainda maior. O número foi calculado conforme indicado no serviço de Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos. Nesta segunda-feira (18), a temperatura máxima na Capital chegou a 36º C, mas a sensação de calor foi de 41º C. 
MUDANÇA NA TEMPERATURA
A sensação de grande abafamento deve dar uma trégua a partir de quinta-feira (21), quando um sistema de alta pressão atmosférica volta a ganhar força sobre o Estado. O nível de umidade no ar tende a baixar e as condições para chuva diminuem em todo o Espírito Santo.

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calor Climatempo espírito santo Vitória
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