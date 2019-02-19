Vitória registra sensação de calor de 49º C

E o calorão não deu trégua as capixabas no último final de semana. No sábado(16), a, Vitória, registrou a sensação de calor de 49º C, segundo o

O instituto explica que a temperatura máxima registrada no termômetro foi de 34º C, mas a sensação de calor foi ainda maior. O número foi calculado conforme indicado no serviço de Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos. Nesta segunda-feira (18), a temperatura máxima na Capital chegou a 36º C, mas a sensação de calor foi de 41º C.