Vitória: aumentam as multas por passagem irregular em faixa exclusiva

Trecho da Linha Verde, na avenida Desembargador Santos Neves Crédito: Eduardo Dias

A quantidade de multas para motoristas e motociclistas que passam irregularmente em faixas exclusivas para ônibus na avenida Desembargador Santos Neves, em Vitória, mais que dobrou no primeiro trimestre dos últimos três anos. O número de infrações subiu de 111 em 2017 para 423 em 2019. A média dos três primeiros meses deste ano foi de quase cinco multas por dia na passagem batizada como “Linha Verde”.

A quantidade de multas é a soma de todas as infrações nas duas faixas exclusivas que existem na Avenida Desembargador Santos Neves. No trecho em direção ao Centro de Vitória, apenas os ônibus podem trafegar pela faixa da esquerda e entrarem na rua Dukla de Aguiar, que dá acesso à praça do pedágio da Terceira Ponte. No sentido contrário de avenida, além dos ônibus, os micro-ônibus, vans e os táxis também podem passar pela linha verde e acessar a Avenida Nossa Senhora da Penha.

No primeiro trimestre de 2017 foram 111 multas para os condutores que desobedeceram as normas e passaram para faixa exclusiva, em 2018 foram 387 infrações e neste ano foram 423 multas, de janeiro a março.

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O coordenador de Operação e Fiscalização de Trânsito da Guarda Municipal de Vitória, Marcelo Perozini, explicou que a fiscalização é feita presencialmente pelos agentes de trânsito e também pelo sistema de videomonitoramento da prefeitura. Ele avalia que alguns motoristas passam pelo local por distração, mas existem aqueles que comentem a infração cientes do erro.

"Acredito que o local é muito bem sinalizado. Quem passa pelo local verifica várias placas que indicam a proibição para alguns e permissão para outros veículos. Eu acredito que uma boa parte (das multas) é por desatenção e a outra parte é para aqueles condutores que não respeitam a sinalização de trânsito", opinou o representante da prefeitura.

MOTORISTAS FALAM SOBRE A FAIXA EXCLUSIVA

O taxista Carlos Roberto Caetano tem o costume de trafegar pela via e afirma que vê muitos motoristas passando pelo local proibido. "Nós temos muitos carros e motos cometendo essa irregularidade. Eu acho que eles não prestam atenção nas placas de trânsito e entram ali", relatou o taxista.

Sinalização de indicação da linha verde na Avenida Desembargador Santos Neves, em Vitória Crédito: Eduardo Dias

O motorista Arildo Ferreira Veloso é contrário à implantação da linha verde. Na avaliação dele, as faixas da avenida Desembargador Santos Neves deveriam estar liberadas para todos os veículos.

"Na minha opinião, tem que liberar para todo mundo, porque nós precisamos de vias. Nós não temos vias para o pessoal trafegar, é tudo travado e cheio de gargalos. Nada de via exclusiva, todo mundo tem que ter liberdade, para desafogar o trânsito", disse o motorista.